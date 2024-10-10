Белицкая Жанна Владимировна

Общая информация

Родилась 20 декабря 1970 г. в Казани.

Образование:

— 1994 г. — Казанский инженерно-строительный институт по специальности «архитектор».

Трудовая деятельность:

— 1994 — 1996 гг. — архитектор 3 категории в Татинвестгражданпроекте.

— 1996 — 2001 гг. — ведущий специалист сектора рекламы управления городского дизайна главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Казани.

— С июля по ноябрь 2001 г. — ведущий специалист отдела городского дизайна управления городского дизайна главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Казани.

— 2001 — 2002 гг. — ведущий специалист отдела городского дизайна управления городского дизайна управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

— 2002 — 2005 гг. — начальник отдела городского дизайна управления городского дизайна управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

— С октября по декабрь 2005 г. — начальник отдела городского дизайна управления городского дизайна главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Казани.

— С января по февраль 2006 г. — ведущий специалист отдела городского дизайна МКУ «Управление архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани».

— 2006 — 2011 гг. — начальник отдела городского дизайна МКУ «Управление архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани».

— С января по апрель 2011 г. — начальник отдела рассмотрения проектов и городского дизайна МКУ «Управление архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани».

— 2011 — 2015 гг. — начальник отдела рассмотрения проектов и городского дизайна МКУ «Управление архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани».

— С апреля 2015 г. — заместитель начальника управления — начальник отдела городского дизайна МКУ «Управление архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани», главный художник г. Казани.

Награды и звания:

Награждена медалью «В память 1000— летия Казани»(2005 г.), почетными грамотами г. Казани (2000 г.), управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани (2006 г.), знаком отличия «За безупречную службу Казани» III степени (2009 г.), благодарностью кабинета министров РТ (2013 г.), почетной грамотой министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2014 г.), памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), благодарностью президента РТ (2019 г.).

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