Агапов Виталий Васильевич
Общая информация
Родился 1 июня 1960 г. в с. Савалеево Заинского района ТАССР.
Образование:
— 1986 г. — Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, по специальности «Лейтенант внутренней службы»
— 2013 г. — Елабужский колледж культуры и искусства, по специальности «Социально-культурная деятельность и народное творчество».
Трудовая деятельность:
— 1977 — 1978 гг. — грузчик в КОП КамАЗа.
— 1978 — 1980 гг. — служба в рядах Советской Армии.
— 1980 — 1982 гг. — преподаватель НВП и физкультуры в Тюгеевской средней школе Заинского района.
— 1982 — 1986 гг. — служба в ОВПО — 4 МВД СССР.
— 1986 — 1991 гг. — начальник караула в ВПЧ — 74, инспектор службы ОВПО — 4, заместитель начальника ВПЧ — 38.
— 1994 г. — руководитель театра песни «Моңлы Чаллы».
— 2015 — 2020 гг. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.
— С 2020 г. — депутат Горсовета г. Набережные Челны четвертого созыва.
Награды и звания:
— 2001 г. — Заслуженный работник культуры РТ.
— 2010 г. — Народный артист РТ.
Награжден медалью «За безупречную службу III степени» (1990 г.), почетной грамотой главы администрации г. Набережные Челны (2002, 2003 гг.), медалью «В память к 1000-летию Казани» (2006 г.), знаком Министерства культуры РТ «За достижения в культуре» (2007 г.), знаком отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» (2010 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423822, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, 24, (32/24)
- Телефон: (8552) 34-62-41
- Email: v.agapov@bk.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2024