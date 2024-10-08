Агапов Виталий Васильевич

Общая информация

Родился 1 июня 1960 г. в с. Савалеево Заинского района ТАССР.

Образование:

— 1986 г. — Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, по специальности «Лейтенант внутренней службы»

— 2013 г. — Елабужский колледж культуры и искусства, по специальности «Социально-культурная деятельность и народное творчество».

Трудовая деятельность:

— 1977 — 1978 гг. — грузчик в КОП КамАЗа.

— 1978 — 1980 гг. — служба в рядах Советской Армии.

— 1980 — 1982 гг. — преподаватель НВП и физкультуры в Тюгеевской средней школе Заинского района.

— 1982 — 1986 гг. — служба в ОВПО — 4 МВД СССР.

— 1986 — 1991 гг. — начальник караула в ВПЧ — 74, инспектор службы ОВПО — 4, заместитель начальника ВПЧ — 38.

— 1994 г. — руководитель театра песни «Моңлы Чаллы».

— 2015 — 2020 гг. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.

— С 2020 г. — депутат Горсовета г. Набережные Челны четвертого созыва.

Награды и звания:

— 2001 г. — Заслуженный работник культуры РТ.

— 2010 г. — Народный артист РТ.

Награжден медалью «За безупречную службу III степени» (1990 г.), почетной грамотой главы администрации г. Набережные Челны (2002, 2003 гг.), медалью «В память к 1000-летию Казани» (2006 г.), знаком Министерства культуры РТ «За достижения в культуре» (2007 г.), знаком отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» (2010 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).

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