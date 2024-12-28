Шахмаев Анвар Маратович
Общая информация
Родился 13 февраля 1973г. в г. Казани.
Образование:
Окончил Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева.
Трудовая деятельность:
— 1999 по 2002 гг. — директор департамента маркетинга и продаж ООО «Телесет».
— 2002 по 2006 гг. — коммерческий директор казанского филиала ОАО «ВымпелКом».
— 2006 по 2009 гг. — генеральный директор ОАО «Черкесское химическое производственное объединение им. З.С. Цахилова».
— 2010 по 2012 гг. — региональный директор ПФО и УФО ООО «Скартел».
— 2013 по 2019 гг. — региональный директор по Республике Татарстан ОАО «Основа Телеком».
— С февраля 2020 г. — территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, 54Е
- Телефон: (843) 259-94-00
Дата последнего обновления: 28.12.2024