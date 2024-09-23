Мингазов Рушан Ильдусович
Общая информация
Родился 19 декабря 1986 г. в г. Казань.
Образование:
— 2018 г. — Казанский государственный энергетический университет
— 2018 г. — Академию Социального образования (2018 г.).
Трудовая деятельность:
— 2005 — 2007 гг. — видеооператор в ЧОП «Атлант».
— 2007 — 2009 гг. — менеджер по персоналу в ЧОП «Атлант».
— 2009 — 2010 гг. — проходил военную службу в 26-ом отдельном отряде специального назначения «БАРС».
— 2010 — 2018 гг. — руководитель автосервиса «Лидер-Сервис+».
— 2018 г. — директор по развитию предприятия ООО «Альвар».
— 2020 г. — депутат Казанской городской думы.
— 2024 г. — председатель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в РТ.
Звания и награды:
— Президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА по РТ.
— Отличник физической культуры и спорта РТ.
Награжден медалью «За заслуги перед обществом 1 степени», медалью «За содействие от организации ветеранов подразделений специального назначения России», медалью «15 лет Отдельному отряду специального назначения Барс», медалью «В честь 10-летия российского союза боевых искусств РТ», почетной грамотой Министерства по делам молодежи и спорту РТ, грамотой за вклад в развитие спортивного движения и подготовки войск национальной гвардии РФ в Приволжском округе, благодарственным письмом межрегиональной общественной организации ветеранов войск специального назначения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.12
- Телефон: 7 (927) 418-21-14
- Email: mbr22447@yandex.ru
- Сайт: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.12
Дата последнего обновления: 23.09.2024