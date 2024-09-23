Мингазов Рушан Ильдусович

Общая информация

Родился 19 декабря 1986 г. в г. Казань.

Образование:

— 2018 г. — Казанский государственный энергетический университет

— 2018 г. — Академию Социального образования (2018 г.).

Трудовая деятельность:

— 2005 — 2007 гг. — видеооператор в ЧОП «Атлант».

— 2007 — 2009 гг. — менеджер по персоналу в ЧОП «Атлант».

— 2009 — 2010 гг. — проходил военную службу в 26-ом отдельном отряде специального назначения «БАРС».

— 2010 — 2018 гг. — руководитель автосервиса «Лидер-Сервис+».

— 2018 г. — директор по развитию предприятия ООО «Альвар».

— 2020 г. — депутат Казанской городской думы.

— 2024 г. — председатель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в РТ.



Звания и награды:

— Президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА по РТ.

— Отличник физической культуры и спорта РТ.

Награжден медалью «За заслуги перед обществом 1 степени», медалью «За содействие от организации ветеранов подразделений специального назначения России», медалью «15 лет Отдельному отряду специального назначения Барс», медалью «В честь 10-летия российского союза боевых искусств РТ», почетной грамотой Министерства по делам молодежи и спорту РТ, грамотой за вклад в развитие спортивного движения и подготовки войск национальной гвардии РФ в Приволжском округе, благодарственным письмом межрегиональной общественной организации ветеранов войск специального назначения.

Дата последнего обновления: