Галиуллин Марат Ядкаревич
Общая информация
Родился 10 мая 1963 г. в г. Казань.
Образование:
— 1992 г. — Казанский государственный медицинский институт, специализация «Педиатрия» (1992 г.).
Трудовая деятельность:
— 1980 — 1983 гг. — санитар на станции скорой медицинской помощи.
— 1987 — 1992 гг. — медбрат Казанского онкологического диспансера.
— 1994 — 1995 гг. — врач — интерн в Казанском государственном медицинском университете.
— 1995 — 1996 гг. — врач — психотерапевт Казанской городской психоневрологической больницы им. Бехтерева.
— 1996 — 2000 гг. — заместитель главного врача по экспертизе казанской поликлиники №23.
— 2000 — 2008 гг. — главный врач детской городской поликлиники №5 г. Казань.
— 11.06.2008 по настоящее время — главный врач ГАУЗ «Детская городская клиническая больница №7» г. Казань.
— Депутат Казанской городской думы
Звания и награды:
Награжден памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013г.), грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации (2013г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: РТ, г. Казань, ул. Айдарова, 2
- Телефон: (843) 5708468
- Email: Marat.Galiullin@tatar.ru
- Сайт: https://zdrav.tatar.ru/dgkb7/about
Дата последнего обновления: 16.10.2024