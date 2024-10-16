Галиуллин Марат Ядкаревич

Общая информация

Родился 10 мая 1963 г. в г. Казань.

Образование:

— 1992 г. — Казанский государственный медицинский институт, специализация «Педиатрия» (1992 г.).

Трудовая деятельность:

— 1980 — 1983 гг. — санитар на станции скорой медицинской помощи.

— 1987 — 1992 гг. — медбрат Казанского онкологического диспансера.

— 1994 — 1995 гг. — врач — интерн в Казанском государственном медицинском университете.

— 1995 — 1996 гг. — врач — психотерапевт Казанской городской психоневрологической больницы им. Бехтерева.

— 1996 — 2000 гг. — заместитель главного врача по экспертизе казанской поликлиники №23.

— 2000 — 2008 гг. — главный врач детской городской поликлиники №5 г. Казань.

— 11.06.2008 по настоящее время — главный врач ГАУЗ «Детская городская клиническая больница №7» г. Казань.

— Депутат Казанской городской думы



Звания и награды:

Награжден памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013г.), грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации (2013г.).

Дата последнего обновления: