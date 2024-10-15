Список персон

Гайнанова Далия Ильгизовна

Общая информация

Родилась 27 марта 1984 г.

Образование:

— 2006 г. — Казанский государственный университет, юридический факультет.

Трудовая деятельность:

— 2003 — 2006 гг. — специалист 2 категории Верховный суд, присвоен классный чин «юрист 3 класса».
— 2006 — 2008 гг. — секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам. С 2009 по 2013 гг. — специалист отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам.
— 2013 — 2015 гг. — специалист отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам.
— 2015 — 2017 гг. — секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам.
— 2017 г. по настоящее время — учредитель Автономной некоммерческой благотворительной организации гармоничного развития детей и подростков с ограниченными возможностями «Все для детей».

Звания и награды:

— 2022 г. — медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: РТ, г. Казань, ул.Мусина, 30
  • Email: Daliya.Gaynanova@tatar.ru

Дата последнего обновления: 15.10.2024


Если вы нашли ошибку, напишите нам