Гайнанова Далия Ильгизовна
Общая информация
Родилась 27 марта 1984 г.
Образование:
— 2006 г. — Казанский государственный университет, юридический факультет.
Трудовая деятельность:
— 2003 — 2006 гг. — специалист 2 категории Верховный суд, присвоен классный чин «юрист 3 класса».
— 2006 — 2008 гг. — секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам. С 2009 по 2013 гг. — специалист отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам.
— 2013 — 2015 гг. — специалист отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам.
— 2015 — 2017 гг. — секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам.
— 2017 г. по настоящее время — учредитель Автономной некоммерческой благотворительной организации гармоничного развития детей и подростков с ограниченными возможностями «Все для детей».
Звания и награды:
— 2022 г. — медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: РТ, г. Казань, ул.Мусина, 30
- Email: Daliya.Gaynanova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 15.10.2024