Ахметгараев Булат Ринатович

Общая информация

Родился 20 мая 1986 г. в городе Казань.

Образование:

— 2009 г. — окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовая деятельность:

— 2005 — 2006 гг. — геодезист в ООО «ЗРМ-Сервис».

— 2016 г. — работал в ООО «СБР-Сервис».

— 2009 г. — мастер строительного участка в ООО «РемСтройМонтаж».

— 2009 по 2010 гг. — инженер по обследованию зданий, и сооружений в ООО «Региональное наукоемкое промышленно-сервисное объединение».

— 2010 г. — главный инженер в ООО «РемСтройМонтаж».

— 2010 по 2013 гг. — ведущийо инженер отдела капитального строительства (куратор региона) в ОАО «Таттелеком».

— 2013 г. -производитель работ в ООО «Актюбинское строительно-монтажное управление».

— 2014 по настоящее время — генеральный директор ООО Строительно-монтажное предприятие «Портал».

Награды и звания:

Отмечен благодарственными письмами Администрации Советского района Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, Совета Муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ, Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Комитета ЖКХ г. Казани, АО «Казань Арена» и др.

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