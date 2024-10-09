Алеев Альмир Энесович
Общая информация
Родился 16 декабря 1982.
Образование:
— 2005 г. — окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Оборудование нефтегазопереработки».
Трудовая деятельность:
— 2005 — 2008 гг. — слесарь-ремонтник ОАО «Нижнекамскнефтехим».
— 2008 — 2009 гг. — инженер-проектировщик ЗАО «ПГ«Стройавтодор».
— 2009 — 2010 гг. — менеджер по продажам ООО «Тат-цинк-металлоконструкция».
— 2010 — 2012 гг. — менеджер по продажам ООО «Точинвест-Поволжье»".
— 2013-2022 гг. — начальник отдела сервисного обслуживания ООО «ВТС».
— С февраля 2022 г. — начальник отдела технической документации ООО «ВТС Проект»
— депутат Казанской городской думы
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420140, РТ, Казань, ул.Чишмяле, 3
- Телефон: 917 235-53-45
- Email: Almir.Aleev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.10.2024