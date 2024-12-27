Шамсутдинов Айдар Ильдарович
Образование и наука, Дошкольное образование и школы
Общая информация
Родился 26 ноября 1976 г. в г. Казани.
Образование:
— 1999 г. — окончил Казанский государственный педагогический университет.
Трудовая деятельность:
— С 2007 г. — директор СОШ №165 г. Казани.
— 2010 по 2014 гг. — депутат Казанской городской Думы.
— В 2019-2024 гг. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Звания и награды:
— 2003 г. — победитель конкурса «Учитель года — 2003».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, г. Казань, ул. Аб.Бичурина, д.22/26
- Телефон: (843) 520-38-35
- Email: S165.kzn@tatar.ru
Дата последнего обновления: 27.12.2024