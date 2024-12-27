Список персон

Шамсутдинов Айдар Ильдарович

Образование и наука, Дошкольное образование и школы

Общая информация

Родился 26 ноября 1976 г. в г. Казани.

Образование:

— 1999 г. — окончил Казанский государственный педагогический университет.

Трудовая деятельность:

— С 2007 г. — директор СОШ №165 г. Казани.
— 2010 по 2014 гг. — депутат Казанской городской Думы.
— В 2019-2024 гг. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Звания и награды:

— 2003 г. — победитель конкурса «Учитель года — 2003».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420126, г. Казань, ул. Аб.Бичурина, д.22/26
  • Телефон: (843) 520-38-35
  • Email: S165.kzn@tatar.ru

Дата последнего обновления: 27.12.2024


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