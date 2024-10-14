Список персон

Габдрашитов Булат Рашитович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 13 июля 1982 года

Образование:

— 2007 г. — Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности: «Перевод и переводоведение» (лингвист-переводчик английского и немецкого языков)

Трудовая деятельность:

— 2007-2015 гг. — ведущий специалист, главный советник организационно-протокольного отдела Управления государственного протокола Президента Республики Татарстан

— С октября 2015 г. — начальник Управления государственного протокола Президента Республики Татарстан


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
  • Телефон: (843) 264-16-16
  • Сайт: https://rais.tatarstan.ru/apparat/structure?department_id=119835

Дата последнего обновления: 14.10.2024


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