Габдрашитов Булат Рашитович
Общая информация
Родился 13 июля 1982 года
Образование:
— 2007 г. — Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности: «Перевод и переводоведение» (лингвист-переводчик английского и немецкого языков)
Трудовая деятельность:
— 2007-2015 гг. — ведущий специалист, главный советник организационно-протокольного отдела Управления государственного протокола Президента Республики Татарстан
— С октября 2015 г. — начальник Управления государственного протокола Президента Республики Татарстан
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
- Телефон: (843) 264-16-16
- Сайт: https://rais.tatarstan.ru/apparat/structure?department_id=119835
Дата последнего обновления: 14.10.2024