Список персон

Белов Александр Николаевич

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 05 Июля 1976

Образование:

— 1998 г. — Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция»

Трудовая деятельность:

— 1998-2001 гг. — ведущий специалист, и.о. начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника правового управления Госкомитета РТ по управлению госимуществом.
— 2001 — 2006 гг. — начальник правового управления министерства земельных и имущественных отношений РТ.
— 2006 — 2007 гг. — заведующий сектором гражданского права и хозяйственных правоотношений правового управления аппарата кабинета министров РТ.
— 2007 — 2012 гг. — начальник отдела по организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления аппарата кабинета министров РТ.
— 2012 г. — руководитель департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ.

Звания и награды:

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», благодарственными письмами президента РТ, кабинета министров РТ.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, РТ, г. Казань, Кремль
  • Телефон: (843) 264-16-16
  • Email: Aleksandr.Belov@tatar.ru
  • Сайт: https://rais.tatarstan.ru/apparat/structure?department_id=119844

Дата последнего обновления: 10.10.2024


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