Белов Александр Николаевич
Общая информация
Родился 05 Июля 1976
Образование:
— 1998 г. — Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция»
Трудовая деятельность:
— 1998-2001 гг. — ведущий специалист, и.о. начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника правового управления Госкомитета РТ по управлению госимуществом.
— 2001 — 2006 гг. — начальник правового управления министерства земельных и имущественных отношений РТ.
— 2006 — 2007 гг. — заведующий сектором гражданского права и хозяйственных правоотношений правового управления аппарата кабинета министров РТ.
— 2007 — 2012 гг. — начальник отдела по организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления аппарата кабинета министров РТ.
— 2012 г. — руководитель департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ.
Звания и награды:
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», благодарственными письмами президента РТ, кабинета министров РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, РТ, г. Казань, Кремль
- Телефон: (843) 264-16-16
- Email: Aleksandr.Belov@tatar.ru
- Сайт: https://rais.tatarstan.ru/apparat/structure?department_id=119844
Дата последнего обновления: 10.10.2024