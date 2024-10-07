Ахиярова Резеда Закиевна
Общая информация
Родилась 1 июня 1956 года в д.Верхнее Яркеево Илишевского района Башкирской АССР.
Образование:
— 1980 г. — Казанская консерватория по классу композиции у Р.Белялова.
Трудовая деятельность:
Автор множества произведений различных жанров: симфонической, театральной, камерно-инструментальной и вокальной музыки. Некоторые из песен на ее музыку приобрели всенародную известность.
На сцене Татарского театра оперы и балета были поставлены две оперы композитора: «Любовь поэта» и «Сююмбике», а также два балета: «Золотая Орда» и «Иакинф», созданные в партнерстве с народным поэтом Татарстана Ренатом Харисом.
Звания и награды:
— 1993г., 2003г. — заслуженный деятель искусств РТ и РФ
— 2006 г.— народная артистка РТ
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Дата последнего обновления: 07.10.2024