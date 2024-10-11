Вадим Вадимович Андронов

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Общая информация

Андронов Вадим Вадимович родился в 1966-м.

Образование

— 1983 г. — зачислен на факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института. Выбранная специализация — «инженерная физика».

— 1989 г. — Андронов Вадим защитил дипломную работу в области аэродинамики.

— 2000 г. — получил второй диплом (в сфере экономики), успешно завершив обучение в РосНОУ [1].

— 2001 г. — Вадим Андронов приобрел квалификацию в области права, завершив образовательную программу по юриспруденции в АПИ, функционирующем при ИГП РАН. Отмечает, что обучение было и интересным, и полезным для работы.

— 2002 г. — защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Работа на тему «Стратегия современного предпринимательства в крупных корпорациях» была успешно представлена им в СПбГУЭФ [2].

— 2007 г. — Андронов Вадим защитил докторское диссертационное исследование по экономике в Российской академии предпринимательства.

Трудовая деятельность

— 1987–1989 гг. — совмещал учебу с работой в Институте автоматизации проектирования АН СССР(под руководством академика О.М. Белоцерковского [3], возглавлявшего МФТИ с 1962 по 1987 год).

— 1990–1991 гг. — основал и возглавил НПО «МФТИ». Главной задачей организации являлось обеспечение взаимодействия между научной сферой и промышленностью.

— 1991–1992 гг. — Андронов Вадим управлял финансово-экономическим сектором ООО «Апико», специализировавшегося на реализации оргтехники. Впоследствии компания расширила ассортимент, включив в него бытовые приборы, и трансформировалась в Торговый дом «Апико».

— 1992–1993 гг. — Андронов Вадим занимал должность в управлении бухгалтерского учета и отчетности кредитной организации. Учреждение внесло значительный вклад в развитие фондового рынка, инициировав оборот векселей и создав первую вексельную торговую площадку.

— 1993–1996 гг. — Вадим Андронов входил в состав руководящего органа АКБ «РПБ».

— 1994 г. — Андронов Вадим инициировал открытие современного предприятия химической чистки в Москве. Организация закупила немецкое оборудование, соответствовавшее принципам концепции премиального сервиса. Вадим Андронов, выявив перспективную рыночную нишу, сумел развить бизнес до значительных масштабов.

— 1996–2007 гг. — Вадим Вадимович Андронов замещал руководящие должности в Корпорации «Тонар», основанной его отцом. Предприятие специализировалось на выпуске продукции для промышленного сектора и рядовых потребителей.

— 2001–2017 гг. — Андронов Вадим занимался социальным и инфраструктурным развитием ряда территорий в Московской области.

— 2017 г. — расширяя область своей деятельности, обратил внимание на инвестиционные возможности в других странах. Вадим Андронов (биография его была связана с проектами недвижимости в столичном регионе) стал учредителем компании, специализирующейся на вложениях в строительство и реконструкцию жилых объектов за границей. Ее стратегия включает формат партнерств.

— С 2022 года по наст. время — Андронов Вадим Вадимович трудится на позиции замдиректора Fialta Ltd. Кипрское юрлицо инвестирует в техноинновации и искусство в островной республике.

Общественная нагрузка

— 2001–2004 гг. — Вадим Андронов, биография его включает и меценатские проекты, возглавлял Попечительский совет фонда «Особенные дети» [4], оказывающего поддержку несовершеннолетним с инвалидностью.

— 2002–2007 гг. — руководил Московской областной инициативой помощи пенсионерам.

— 2004–2014гг. — Вадим Вадимович Андронов контролировал работу собственного благотворительного фонда. Его совет рассматривал заявки на финансовую поддержку и принимал решения об адресном выделении средств. Основным источником финансирования выступал сам Андронов, а также аффилированные с ним компании [5].

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