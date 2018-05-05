Список персон

Трошин Антон Александрович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 21 февраля 1980 года в Заинске.

Образование:

Заинский машинстроительный техникум

Государственная инженерно-экономическая академя ( специальность «аппараты пищевых производств»)

магистратура Высшей школы экономики (КНИТУ).

Трудовая деятельность:

1999 — 2002 гг. — слесарь по КИПиА ОАО «Заинский сахар».
2002 — 2014 гг. — начальник смены ОАО «Заинский сахар».
2014 — 2017 гг. — консультант-куратор по развитию производственной системы ЗАО «МЭКТ».

С апреля 2017 года — генеральный директор ОАО «Заинский сахар».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Заинск
  • Адрес: г.Заинск, ул.Заводская, 1
  • Телефон: (85558) 3-78-70
  • Email: office@zaisahar.ru
  • Сайт: www.agrosila-holding.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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