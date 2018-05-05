Трошин Антон Александрович
Общая информация
Родился 21 февраля 1980 года в Заинске.
Образование:
Заинский машинстроительный техникум
Государственная инженерно-экономическая академя ( специальность «аппараты пищевых производств»)
магистратура Высшей школы экономики (КНИТУ).
Трудовая деятельность:
1999 — 2002 гг. — слесарь по КИПиА ОАО «Заинский сахар».
2002 — 2014 гг. — начальник смены ОАО «Заинский сахар».
2014 — 2017 гг. — консультант-куратор по развитию производственной системы ЗАО «МЭКТ».
С апреля 2017 года — генеральный директор ОАО «Заинский сахар».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Заинск
- Адрес: г.Заинск, ул.Заводская, 1
- Телефон: (85558) 3-78-70
- Email: office@zaisahar.ru
- Сайт: www.agrosila-holding.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018