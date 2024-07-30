Епископ Алексий (Туриков Сергей Александрович)

Фото: Епископ Алексий (Туриков Сергей Александрович) для realnoevremya.ru

Общая информация

Епископ Алексий (Туриков) родился в 1984 г.

Образование

— 2005 г. — Туриков Сергей прошел дополнительную профподготовку в сфере логистики на базе Московского транспортного института.

— 2006 г. — будущий епископ Алексий (Туриков) завершил обучение на юрфаке МГОУ.

— С 2008 по 2015 г. — Туриков Сергей Александрович учился в Московской духовной академии (старейшее и главное учебное заведение РПЦ [1], расположено в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в Подмосковье). Имеет степени бакалавра и магистра.

Трудовая деятельность

— С 2006 по 2008 г. — епископ Алексий (Туриков) непродолжительный период строил светскую карьеру, преподавая основы права.

— В 2009 г. — Туриков Сергей начал служение в РПЦ, устроился референтом в структурное подразделение Церкви, отвечающее за документационное обеспечение и архивные материалы.

— В 2010 г. — перешел в отдел кадров.

— В 2014 г. — Туриков Сергей Александрович назначен секретарем Патриарха Кирилла[2]. Занимает эту должность и на 2024 год. В перечень вопросов, за которые отвечает замещающий данный пост, входит ведение графика, информирование руководителя, мелкие поручения с его стороны, сопровождение на мероприятиях, внутренние контакты и внешние связи.

— В 2019 г. — состоялась церемония пострижения Турикова Сергея в монахи. В этом статусе получил имя Алексий (его же носил один из предков епископа Алексия (Турикова), также посвятивший свою жизнь церковному служению). В том же году стал иеродиаконом (среди обязанностей — помогать священникам совершать обряды), а позднее иеромонахом (уровень священника).

— В 2020 г. — Сергей Туриков стал архимандритом. Это высший сан для монашествующих священников. В том же году утвержден заместителем Административного секретариата Московского Патриархата (орган занимается решением хозяйственных, кадровых, юридических, протокольных и информационных задач). Также Сергей Туриков получил еще одно назначение — настоятеля Патриаршего подворья при храме Евфросинии Московской в столичном районе Котловка [3]. Владыка участвует в жизни прихода, которая при нем активизировалась (просветительские поездки религиозного и исторического характера, трансляции богослужений, занятий и семинаров в Сети, работа с социально неблагополучными гражданами).

— В 2024 г. — Сергею Турикову доверили должность викария Патриарха. Позднее рукоположили во епископа Раменского [4]. Это высшая степень священства.

Награды

— 2019 г. — получил медаль «Патриаршая благодарность» [5].

— 2024 г. — Епископ Алексий (Туриков) удостоился ордена преподобного Серафима Саровского (третья степень) [6]. Награда вручается за церковно-общественные деяния, возрождение храмов. При этом награжденный получает поручение помогать монастырям, домам престарелых или детским домам.

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