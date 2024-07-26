Косилов Михаил Рувимович

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Общая информация

Михаил Косилов родился в 1968 г. в Алма-Ате.

Образование

— В 1992 г. — Михаил Косилов окончил физфак Новосибирского госуниверситета. Изучал фундаментальную физику, специализировался на ускорителях индустриального профиля. После выпуска непродолжительное время работал в научном учреждении.

— В 1999 г. — Косилов Михаил получил второй диплом о высшем образовании (экономического профиля). Диплом специалиста по бухучету защитил в Кыргызстане.

— В 2001–2004 гг. — Михаил Рувимович Косилов проходил обучение по программе МБА [1] для руководителей и собственников бизнеса, составленной Stockholm School of Economics.

Трудовая деятельность

— В 1992 г. — Косилов Михаил Рувимович был командирован в Южную Корею для монтажа оборудования и обучения персонала.

— В 1993–1996 гг. — Косилов Михаил был сфокусирован на организации процесса создания факультета основных и прикладных наук в пакистанском государственном вузе International Islamic University. Он привлекал специалистов из России для разработки учебных программ по IT-специальностям, физике и нанотехнологиям, математике и статистике, наукам об окружающей среде, биотехнологиям и биоинформатике, координировал процесс формирования

— В 1996 г. переехал в Кыргызстан, где реализовал свой первый успешный бизнес-проект (в нефтяной отрасли).

— В 1997 г. — вышел из капитала нефтетрейдера, приобрел долю в крупнейшем дилерском центре Фольксваген в республике — Evi. За счет стратегии, которую реализовал Косилов Михаил, биография данного бизнеса вышла на новый уровень. Была расширена линейка продаваемых марок автомобилей и спектр услуг, став лидером местного рынка.

— В 2003–2006 гг. — Михаил Рувимович Косилов жил в канадском городе Торонто, где устроился в страховую компанию.

— В 2006 г. — вернулся в Казахстан, где открыл филиал RRC [2]. Собрал команду мотивированных специалистов, построил успешно работающее подразделение.

— С 2007 г. — профессиональная биография Косилова Михаила развивалась в Москве. RRC предложила ему должность в столичном подразделении. В 2008 г. начал отвечать за операционную деятельность и стал совладельцем компании.

— В 2016 г. — Косилов Михаил утвержден CEO RRC. При его участии структура значительно масштабировалась в России, СНГ и Восточной Европе, достигнув годового оборота почти в 500 миллионов долларов. После продажи части бизнеса международному дистрибутору Ingram Micro топ-менеджер сосредоточился на развитии филиалов в Закавказье и Средней Азии.

— В 2022 г. — Косилов Михаил Рувимович был назначен CEO Tech Bridge, оперирующей в Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане и Кыргызстане. Актив занимается распространением IT-оборудования, расширяя под его руководством свое присутствие на новых направлениях. В 2023 г. она вышла на рынок Эмиратов, открыв там свое представительство. Также озвучены планы по вхождению в Египет и Саудовскую Аравию.

Достижения

— В 2016 г. — Михаил Косилов в составе команды RRC Running Club выиграл Кубок мира по трейлраннингу[3].

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