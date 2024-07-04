Список персон

Зиганшин Фиргат Вагизович

Промышленность, Тяжелая промышленность
Зиганшин Фиргат Вагизович
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 23 июня 1979 года в г.Тетюши Татарской АССР

Образование

— В 1999 г. — С отличием окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России. Награжден государственной почетной грамотой «За тушение особо сложного пожара».

— В 2003г. — Окончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС России, г.Москва

— В 2019г. — Окончил Академию Независимых Директоров, г.Москва

Трудовая деятельность

— В 1999 — 2000 гг. Инспектор Государственного пожарного надзора МЧС России в Тетюшскрй пожарнрй части, г. Тетюши.

— В 2003 — 2007 гг. — генеральный директор ООО «Минаком»

— В 2008г. — по н.в. — генеральный директор ООО «ФЛАМАКС» (ТМ FLAMAX)

— В 2020 — 2024гг. — вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан

— В 2024г. — по н.в. — первый вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан

Награжден

  • За время службы в МВД дважды поощрен Почетной грамотой и Благодарностью, один раз — ценным подарком (за ликвидацию особо сложного пожара)
  • Благодарность министра спорта Республики Татарстан (2020)
  • Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар (2022)
  • Памятная медаль 30 лет Муфтияту Республики Татарстан (2022)
  • Памятная медаль "100 лет ФСО ДИНАМО» (2023)
  • Благрдарственное письмо Федерации волейбола Республики Татарстан (2023)
  • Благодарственное письмо от Спортивного клуба водных видов спорта «СИНТЕЗ» (2023)

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 04.07.2024


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