Зиганшин Фиргат Вагизович
Общая информация
Родился 23 июня 1979 года в г.Тетюши Татарской АССР
Образование
— В 1999 г. — С отличием окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России. Награжден государственной почетной грамотой «За тушение особо сложного пожара».
— В 2003г. — Окончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС России, г.Москва
— В 2019г. — Окончил Академию Независимых Директоров, г.Москва
Трудовая деятельность
— В 1999 — 2000 гг. Инспектор Государственного пожарного надзора МЧС России в Тетюшскрй пожарнрй части, г. Тетюши.
— В 2003 — 2007 гг. — генеральный директор ООО «Минаком»
— В 2008г. — по н.в. — генеральный директор ООО «ФЛАМАКС» (ТМ FLAMAX)
— В 2020 — 2024гг. — вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан
— В 2024г. — по н.в. — первый вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан
Награжден
- За время службы в МВД дважды поощрен Почетной грамотой и Благодарностью, один раз — ценным подарком (за ликвидацию особо сложного пожара)
- Благодарность министра спорта Республики Татарстан (2020)
- Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар (2022)
- Памятная медаль 30 лет Муфтияту Республики Татарстан (2022)
- Памятная медаль "100 лет ФСО ДИНАМО» (2023)
- Благрдарственное письмо Федерации волейбола Республики Татарстан (2023)
- Благодарственное письмо от Спортивного клуба водных видов спорта «СИНТЕЗ» (2023)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 04.07.2024