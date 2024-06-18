Сабитов Талгат Тагирович

Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Сабитов Талгат Тагирович родился в Казани в 1980 году. Его отец работал на кране, строил энергетические объекты. Мальчишкой он много времени проводил с отцом на стройке. Именно эти детские воспоминания о станут потом для будущего энергетика одним из факторов выбора профессии.



Образование

Школу Талгат Сабитов закончил хорошо и в 1997 поступил в Казанский государственный энергетический университет на факультет “Промышленная теплоэнергетика”.

Трудовая деятельность



Сразу после института, в 2003 году Сабитов пошел работать по профессии. Первым его местом работы стало предприятие ГУП РПО «Таткоммунэнерго». В то время это было крупнейшее предприятие республики, обеспечивавшее теплом и электроэнергией почти весь Татарстан: 15 предприятий тепловых сетей и 18 предприятий горэлектросетей. Начал Сабитов с позиции “инженер-теплоэнергетик”. Именно в ГУП “Таткоммунэнерго” Талгат Тагирович встретил своего первого наставника, Айдара Хайдаровича Гафарова.

Во время работы в“Таткомунэнерго” Талгат Тагирович с командой прошел через реструктуризацию предприятия, разделившегося на тепловое и энергетическое подразделения. Это был первый опыт работы в эпоху перемен для Талгата и навыки, полученные в результате этого периода работ, еще пригодятся ему. Также Талгату Тагировичу стало очевидно, что для построения карьеры ему постоянно нужны новые и новые знания. И он поступил в тогда Академию государственного и муниципального управления при президенте Республики Татарстан, позже вошедший в состав Казанского федерального университета на факультет “Государственное и муниципальное управление”.

По приглашению шефа, с которым Сабитов работал с первого дня в “Таткоммунэнерго”, Гафарова Айдара Хадаровича, перешел в “Водоканалсервис”, где перед ним стояли амбициозные задача по усилению эффективности своего подразделения. На новой работе общение строилось не только с собственным отделом и коллегами из соседних. По долгу службы приходилось контактировать с коллегами со всей республики. Специфика работы была похожа на предыдущее место работы в энергетическом секторе, но в новой организационной среде.

За 9 лет Сабитов прошел путь от начальника производственно- технического отдела к директору филиала Зеленодольского водоканала, а после его пригласили в головное управление, сначала на должность заместителя генерального директора предприятия, а затем — непосредственно генерального директора.



В 2016 году закончилась эпоха Водоканалсервиса: предприятие подверглось реорганизации и ликвидации.



С 2016 года Талгат Сабитов работает заместителем Генерального директорв по материально-техническому снабжению АО “Казэнерго”





Женат, воспитывает двоих дочерей





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