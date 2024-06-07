Устинов Антон Алексеевич

Фото: PhotoXPress.ru для realnoevremya.ru

Общая информация

Общая информация

Устинов Антон Алексеевич родился 20 апреля 1977 года

Образование

В 1998 г. Антон Алексеевич Устинов получил диплом в Саратовской госакадемии права (ныне — Саратовская государственная юридическая академия). Юриспруденция тогда была востребованной специальностью на постсоветском пространстве. СГАП — сильный вуз в своем сегменте. Многие специалисты правового профиля сейчас получают образование по пособиям, составленным преподавателями указанного вуза. После первых двух курсов Антон Устинов предпочел заочный формат.

В 2000 г. Устинов Антон стал кандидатом юридических наук. Защита состоялась в РАГС (Российской академии государственной службы). Его исследование касалось юридических аспектов российского федерального устройства.

Госслужба

В 1999 г. Антон Устинов приступил к осуществлению обязанностей в главном дорожном ведомстве РФ (нынешний Росавтодор). Там он в короткие сроки прошел путь от ведущего специалиста до начальника правового управления. В агентстве был ответственен за договоры и споры различного характера.

В 2000–2004 гг. Устинов Антон Алексеевич занимал руководящие посты в юридическом департаменте Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (МНС). Он был членом команды, перестроившей фискальную систему. Ее нынешние преимущества были заложены еще тогда, и правовая база сыграла в этом решающую роль. В частности, Антон Алексеевич Устинов участвовал во внедрении плоской ставки подоходного налога, в процессе digital-трансформации, в разработке УСН для предприятий МСБ. Также он готовил механизмы совершенствования системы взимания сборов с экспортеров нефти и нефтепродуктов.

В 2004 г. Министерство преобразовали в ФНС, где специалист являлся руководителем юридического департамента.

В 2008–2012 гг. Антон Устинов был помощником, замначальника секретариата вице-премьера РФ Игоря Сечина. Входил в комиссию, специализирующуюся на ТЭК, воспроизводстве сырьевых ресурсов и рационализации использования энергии. Антон Алексеевич Устинов приложил руку к оптимизации по ряду направлений, которые курировал Игорь Сечин. В частности, речь о форсировании различных процедур по имплементации нововведений, снижении уровня бюрократизма. Были реализованы стимулирующие меры для отечественного химпрома, автопрома, тяжпрома (но не в периметре оборонной составляющей) и других отраслей.

В 2012–2016 гг. Устинов Антон был советником главы РФ Владимира Путина. Он помогал Комиссии по ТЭК и безопасности в области экологии осуществлять эффективную деятельность. В нефтяной и газовой отраслях РФ тогда произошли крупномасштабные изменения: был проведен налоговый маневр, увеличена глубина переработки углеводородов, активно шло развитие производства и логистики СПГ, строительство уникальных по сложности технического исполнения газопроводов, газификация регионов.

Страхование

С 2016 г. Устинов Антон возглавляет СОГАЗ. При нем страховщик диверсифицировался, развернув активность в розничном сегменте. Группа вошла в сферу здравоохранения, инвестировала в медиа, приобретя 20% ценных бумаг «Первого канала». Количество новых договоров, ежегодно заключаемых СОГАЗом, выросло кратно.

В 2023 г. произошло важное событие в истории страховой группы, которой руководит Устинов Антон. СОГАЗ отметил тридцатилетие, ее страхователями выступают 100 тысяч юрлиц.

Дата последнего обновления: