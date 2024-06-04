Петров Александр Анатольевич
Общая информация
Образование:
— В 2003 г.— окончил финансовую академию при правительстве РФ по специальности («финансы и кредит»).
Трудовая деятельность:
— 2002-2006 гг. — консультант по аудиту в ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».
— 2006-2012 гг. — начальник экономического управления и финансового директора в ОАО «СибурТюменьГаз»
— 2016 г.- н.в. — член правления и управляющий директор по экономике и финансам ООО «СИБУР»
В разные периоды занимал руководящие должности в нескольких дочерних предприятиях холдинга. В 2020-м должность генерального директора АО «СИБУР-Химпром», в 2022 — генерального директора АО «Полиэф».
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Дата последнего обновления: 04.06.2024