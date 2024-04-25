Кулибаев Тимур Аскарович

Фото: предоставлено Тимуром Кулибаевым realnoevremya.ru

Общая информация

Кулибаев Тимур родился в Алма-Ате в 1966 г.

Образование

В 1988 г. Тимур Кулибаев окончил Московский государственный университет, изучал основы плановой экономики.

В 1999 г. стал кандидатом экономических наук. Диссертационное исследование было посвящено проблематике развития предприятий нефтегазового сектора в условиях высокой конкурентной среды и волатильности рынка.

Трудовая деятельность

В 1998–1990 гг. Тимур Кулибаев работал в системе Госплана Казахской ССР.

В 1990–1992 гг. занимал пост вице-президента одного из подразделений организации по культурному, социальному и научно-техническому развитию республики (КазССР, а затем и независимой РК).

В 1992–1995 гг. — данный период биографии Тимура Кулибаева сопряжен с инвестиционной активностью. Он возглавлял концерн «Алтын-Алма», переименованный впоследствии в «АЛМЭКС». Данная Группа оперирует в таких сферах, как рекрутинг, АПК, банкинг, страхование.

В 1995–1997 гг. Кулибаев Тимур председательствовал в наблюдательном совете Алматинского торгово-финансового банка. Состоял в его кредитном комитете.

В 1997–2005 гг. — продолжительный период биография Тимура Кулибаева была связана с нефтегазовым сектором Республики Казахстан (РК). Данная отрасль является важнейшей частью промышленного производства страны и основой развития экономики. Кулибаев Тимур Аскарович принимал участие в подготовке и реализации важных для РК проектов, в результате которых росли инвестиционная привлекательность, финансовые, социальные и хозяйственные показатели государства.

В 2006–2011 гг. занимая руководящие должности, был задействован в развитии национальных компаний РК (в РФ аналог — госкомпании), объединенных в госфонд «Самрук-Казына» (изначально «Самрук»).

В 2005–2023 гг. Тимур Аскарович Кулибаев возглавлял Kazenergy. Эта НКО объединяет участников энергоотрасли Республики Казахстан.

Общественная деятельность

В 2013–2022 гг. Кулибаев Тимур Аскарович руководил объединением предпринимателей «Атамекен». Аналогами в РФ можно назвать «Опору России» и «Деловую Россию». Организация помогает снижать административный контроль над бизнесом и устранять бюрократические барьеры, способствует вовлечению граждан в предпринимательский сектор, в том числе через внедрение в учебные программы в школах и колледжах специализированного предмета о ведении бизнеса, декриминализирует уголовные статьи, связанные с экономической деятельностью. Руководство «Атамекена» посещало регионы Республики Казахстан, общаясь с местным бизнесом и чиновниками. Многие запросы предпринимателей оформлялись в законодательные инициативы.

В 2015–2024 гг. Тимур Аскарович Кулибаев состоял в олимпийском движении. Возглавлял соответствующий олимпийский комитет в РК. Занимал посты в различных профильных международных структурах. Является активным сторонником чистого спорта, делал заявления о недопустимости употребления допинга атлетами. Также бизнесмен руководил рядом спортивных объединений Республики Казахстан.

В 2016 г. Тимур Аскарович Кулибаев учредил благотворительный фонд Halyk. Организация финансирует строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры. Регулярно оказывается прямая благотворительная помощь гражданам, пострадавшим в результате различных катаклизмов. Тимур Аскарович Кулибаев сам посещал регионы страны, где населению требовалась поддержка в связи со стихийными и чрезвычайными происшествиями.

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