Черемин Сергей Евгеньевич

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Общая информация

Сергей Черемин родился в 1963-м.

Образование:

— 1989 г. — выпускник факультета МЖ (международная журналистика) МГИМО. После окончания аспирантуры МЭО МГУ имени Ломоносова получил специальность в области «мировая экономика».

— 1992–1993 г. — Черемин Сергей Евгеньевич стажировался в Соединенных Штатах Америки. Учебные курсы включали финансово-экономические дисциплины, в том числе банковской тематики.

— В 2003 г. — Сергей Черемин защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук (МГУ).

Трудовая деятельность:

— В 1991 г. — спецкор «Правды», где в студенчестве был практикантом. Черемин Сергей присылал материалы в том числе из зон волнений и боев: Цхинвал, Баку, юго-запад Африки.

— В 1991 г. — совершил переход в сферу банковского дела, где занимал несколько высокопоставленных позиций. Вместе с коллегами определял долгосрочные цели и формировал стратегии развития финорганизаций, а также контролировал их внутренние процессы.

— В 1998 г. — Черемин Сергей Евгеньевич входил в состав совета директоров «Желдорбанка» (лицензия аннулирована в 2007-м).

— В 2004–2005 гг. — глава правления (CEO) люксембургского Восточно-Западного объединенного банка (East-West United Bank).

— В 2005–2010 гг. — Сергей Черемин входил в состав исполнительного менеджмента АФК «Система». Патронировал работу инвесткомпании в российских регионах. Также отвечал за налаживание внешних связей и реализацию зарубежных программ, формировал повестку совета директоров. Принимал участие в российско-индийском проекте, реализующем продвижение местного сотового оператора в ряде административных единиц.

— С 2009 г. — председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией (ДССИ), ориентированного на расширение российско-индийских связей в сегменте торговли. (с 2015-го — зампредседателя). Черемин Сергей Евгеньевич также вошел в Межправительственную Российско-Индийскую комиссию. Ее цель — укрепление экономического, научно-технического и культурного сотрудничества двух государств.

— 2010 г. — назначение в Правительство Москвы. Сергей Черемин имеет ранг министра. Возглавил Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС). Сергей Черемин и Правительство Москвы стимулируют превращение города в глобальный финансовый узел. Также глава ведомства задействован в организации конгрессов и выставок. Активно привлекает иноинвестиции и оказывает поддержку инвесторам. В рамках уникального закона, которым руководствуется столичное Правительство, Черемин Сергей поддерживает зарубежные ориентированные на РФ неформальные сообщества, НКО, группы и отдельных активистов.

Награды и звания:

— В 2013 г. — Сергей Черемин награжден орденом Звезды Италии (командор, 3-й класс из пяти) за заслуги в развитии дружественных отношений и итало-российского сотрудничества.

— В 2016 г. — удостоен нагрудного знака «За взаимодействие». МИД России вручает награду за укрепление двусторонних отношений, продвижение русского языка и культурных ценностей, а также реализацию инициатив по оказанию поддержки зарубежным соотечественникам. Также получил орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России».

— 2023 г. — награждение знаком отличия от столичных властей «За развитие московского спорта». Черемину Сергею правительство города вручило награду за вклад в формирование спортивной инфраструктуры.







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