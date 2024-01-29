Айвазян Геннадий Сергеевич
Общая информация
Геннадий Айвазян родился 3 апреля 1968 года в Москве.
Образование
- В 1985 г. выпустился из средней общеобразовательной школы.
- В 1990 г. окончил институт иностранных языков. Специальность, которую получил Айвазян Геннадий, — переводчик-референт.
Трудовая деятельность
- В 1990 г. начал карьеру в сфере коммерции. На протяжении двух лет находился во главе компании «Айга». Айвазян Геннадий Сергеевич обеспечивал функционирование частной структуры, отвечал за разработку и внедрение инновационных стратегий, установление партнерских отношений с другими предприятиями и клиентами.
- В 1991 г. Геннадий Айвазян основал первое в Российской Федерации представительство BMW. Специализированная торговая площадка автобренда начала функционировать в Москве. Бизнесмен вел переговорные процессы с руководством головного офиса баварского производителя, выстраивал систему закупок и поставок запчастей и комплектующих, руководил процессами расширения ассортимента представленных в дилерском центре автомобилей.
- В 1992–2001 гг. Айвазян Геннадий Сергеевич работал в компаниях, профиль деятельности которых заключался в реализации продукции аграрного кластера. На руководящих позициях в трейдерских компаниях занимался развитием и совершенствованием логистических цепочек, участвовал в стратегическом планировании и оперативном управлении.
- 2001-2011 гг. — данный период биографии Геннадия Айвазяна был связан с сегментом топливной промышленности. Он участвовал в управлении ряда отраслевых компаний, разрабатывал долгосрочные планы развития и управлял ключевыми операционными аспектами.
- В 2011 г. Геннадий Сергеевич Айвазян принял решение о завершении своей работы в угольной отрасли и перешел в инвестиционный сектор.
Инвестиционная деятельность
С 2011 г. Айвазян Геннадий Сергеевич занимается пассивными инвестициями. Выбранная им стратегия не требует активного управления на протяжении длительного времени и приносит ему регулярный доход за счет формирования сбалансированного портфеля. Геннадий Сергеевич Айвазян вкладывает средства в MedTech-стартапы, нацеленные на повышение качества, доступности и безопасности современных медуслуг. Геннадий Сергеевич Айвазян выделяет финансовые ресурсы на развитие решений с использованием искусственного интеллекта для совершенствования области диагностики различных заболеваний. Айвазян Геннадий предоставляет финансовую и консультационную помощь стартап-командам и молодым компаниям, которые создают современные технологии для повышения производительности сельского хозяйства, оптимизации использования ресурсов, улучшения качества и безопасности продуктов питания.
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Дата последнего обновления: 29.01.2024