Константин Владимирович Синцов
Финансы, Логистика и транспорт, Инвестиционные компании, Грузоперевозки
Общая информация
Железнодорожные перевозки, инвестиции
Общая информация
Родился 27 апреля 1971 года в городе Кемерово. Константин Синцов женат. У пары есть дети.
Образование
- В 1993 г. окончил КузПИ. Специальность — инженер-механик в области автомобильного хозяйства.
- В 2006 г. получил степень магистра делового администрирования в РЭУ.
- В 2007 г. Константин Синцов защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.
Трудовая деятельность
- В 1990-е работал в компаниях, которые поставляли ж/д комплектующие российскому МПС, а также железным дорогам стран постсоветского пространства.
- В 1999 г. Константин Владимирович Синцов возглавил предприятие «Транскомплектснаб». Оно занималось поставками конструкций верхнего строения пути на территории России, СНГ и Прибалтики.
- С 2001 г. предприниматель совместно c деловым партнером Константином Засовым формировал бизнес по транспортировке зерна железной дорогой.
- В 2004 г. был создан грузооператор «ЛП Транс». Константин Синцов стал одним из его собственников. Также предприниматель занял позицию генерального директора. Он организовал развитие компании по схеме, которая предполагала максимальное использование средств для роста. С этой целью у государства приобретались платформы, которые затем сдавались в аренду.
- В 2008 г. основал группу «Рустранском» (РТК), в которую вошли образованная одновременно с ней компания «Русагротранс», специализирующаяся на транспортировке злаковых, «ЛП Транс», «РТК Лизинг» и «Грузовая компания». Константин Владимирович Синцов и Константин Львович Засов являлись совладельцами ГК. В 2009 году созданному бизнесменами перевозчику зерна передали первую партию специализированных вагонов.
- В 2010 г. основатели «Рустранскома» приобрели 90% акций «Грузовой компании». Также структура купила 20 тысяч вагонов на аукционе РЖД.
- В 2011 г. РТК во главе с Синцовым в результате аукционных торгов стала владельцем вагоноремонтного предприятия РВРЗ в Рославле Смоленской области.
- В 2013 г. бизнесмен включил в структуру РТК компанию «ТрансЛес» — крупнейшего на данный момент железнодорожного перевозчика древесины в странах с ж/д колеей 1520 мм. Кроме того, предприниматель организовал совместное российско-казахстанское предприятие «Астык Транс», в 2017-м РТК стала единственным его владельцем.
- В 2016 г. Синцов и Засов выкупили оставшиеся 10% пакета акций «Грузовой компании». Кроме того, Группа совместно с «Азербайджанскими железными дорогами» создала СП «Азрустранс».
- В 2019 г. Константин Синцов и Константин Засов продали акции РТК. После этого бизнесмен занялся инвестпроектами.
Общественная деятельность
- В 2011 г. в Кемерово при поддержке бизнесмена открылся Губернский спортивный центр «Кузбасс».
- В 2012–2020 гг. в регионе проходил борцовский чемпионат «Шахтерская слава». Предприниматель был в числе его главных организаторов. На соревнования съезжались спортсмены со всего мира.
- В 2020 г. Константин Владимирович Синцов основал «Лигу борьбы Кузбасса». Это детский командный турнир. Его этапы проходят в течение всего года, финал — в мае. Наградой победителям служит переходящий кубок
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Дата последнего обновления: 15.12.2023