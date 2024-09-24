Список персон

Гимадов Ильяс Фаизович

Гос. ведомства, Строительство, Загородная недвижимость, Общественные организации
Гимадов Ильяс Фаизович
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Депутат городского совета г. Зеленодольска IV созыва, Председатель Попечительского совета «Приют человека», Председатель сообщества предпринимателей-благотворителей «Меценаты».

Дата рождения: 28 апреля 1989 года

Место рождения: дер. Кыр-Тавгельдино Буинского района Республики Татарстан

Образование: Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «филолог» (2012 г.). Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «юрист» (2015 г.)

Трудовая деятельность:

С 2010 по 2012 гг. — пчеловод (фермерская деятельность);

С 2013 по 2018 гг. — предпринимательская деятельность

С 2018 г. — Учредитель ООО «Ханский дом»;

С 2019 г. — Член Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ;

С 2020 г. — Вице-президент Федерации индивидуального жилищного строительства;

С 2020 г. — Председатель попечительского совета «Приют человека»;

С 2021 г. — Член Международной Ассоциации Исламского Бизнеса;

С 2022 г. — Идейный вдохновитель строительства поселка «Ханская усадьба»;

С 2023 г. — Председатель Бизнес сообщества «Меценаты»;

С 2023 г. — Депутат городского совета г. Зеленодольска IV созыва.

Награды, благодарности, премии, сертификаты:

  • Благодарственное письмо Председателя Общественной палаты Республики Татарстан Валеевой З.Р. (2023 г.);
  • Медаль «Единство» Духовного управления мусульман Республики Татарстан (2023 г.);
  • Диплом и медаль Национального Исламского благотворительного фонда «Ярдәм» (2023 г.);
  • Благодарность Главы Зеленодольского муниципального района Афанасьева М.П. (2023 г.);
  • Благодарность заместителя руководителя Исполкома Казани по вопросам социальной сферы Сагитовой Г.Р. (2023 г.);
  • Благодарственное письмо председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина (2022 г.);
  • Благодарность Председателя Общественной палаты Республики Татарстан Валеевой З.Р. (2022 г.);
  • Благодарность Главы Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Афанасьева М.П. (2022 г.);
  • Благодарность Исполнительного комитета Всемирного Конгресса татар (2021 г.);
  • Благодарность Казанского исламского университета (2021 г.) и другие

Женат. Воспитывает троих детей

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Островского, 103
  • Телефон: 8 843 253-06-80
  • Email: ilyas.gimadov@mail.ru

Дата последнего обновления: 24.09.2024


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