Гимадов Ильяс Фаизович
Общая информация
Депутат городского совета г. Зеленодольска IV созыва, Председатель Попечительского совета «Приют человека», Председатель сообщества предпринимателей-благотворителей «Меценаты».
Дата рождения: 28 апреля 1989 года
Место рождения: дер. Кыр-Тавгельдино Буинского района Республики Татарстан
Образование: Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «филолог» (2012 г.). Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «юрист» (2015 г.)
Трудовая деятельность:
С 2010 по 2012 гг. — пчеловод (фермерская деятельность);
С 2013 по 2018 гг. — предпринимательская деятельность
С 2018 г. — Учредитель ООО «Ханский дом»;
С 2019 г. — Член Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ;
С 2020 г. — Вице-президент Федерации индивидуального жилищного строительства;
С 2020 г. — Председатель попечительского совета «Приют человека»;
С 2021 г. — Член Международной Ассоциации Исламского Бизнеса;
С 2022 г. — Идейный вдохновитель строительства поселка «Ханская усадьба»;
С 2023 г. — Председатель Бизнес сообщества «Меценаты»;
С 2023 г. — Депутат городского совета г. Зеленодольска IV созыва.
Награды, благодарности, премии, сертификаты:
- Благодарственное письмо Председателя Общественной палаты Республики Татарстан Валеевой З.Р. (2023 г.);
- Медаль «Единство» Духовного управления мусульман Республики Татарстан (2023 г.);
- Диплом и медаль Национального Исламского благотворительного фонда «Ярдәм» (2023 г.);
- Благодарность Главы Зеленодольского муниципального района Афанасьева М.П. (2023 г.);
- Благодарность заместителя руководителя Исполкома Казани по вопросам социальной сферы Сагитовой Г.Р. (2023 г.);
- Благодарственное письмо председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина (2022 г.);
- Благодарность Председателя Общественной палаты Республики Татарстан Валеевой З.Р. (2022 г.);
- Благодарность Главы Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Афанасьева М.П. (2022 г.);
- Благодарность Исполнительного комитета Всемирного Конгресса татар (2021 г.);
- Благодарность Казанского исламского университета (2021 г.) и другие
Женат. Воспитывает троих детей
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Островского, 103
- Телефон: 8 843 253-06-80
- Email: ilyas.gimadov@mail.ru
Дата последнего обновления: 24.09.2024