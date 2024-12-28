Шубарев Максим Валерьевич

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Общая информация

Общая информация:

Родился 25 мая 1968 года в Ленинграде.

Образование:

— В 1985 г. — Поступил на вечернее отделение Ленинградского института авиаприборостроения. После первого курса отправился служить в ВМФ.

— В 1993 г. — Окончил Ленинградский политехнический институт. Выпустился с квалификацией инженера-экономиста.

Трудовая деятельность:

— В 1985–1986 гг. — Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры в научно-производственном объединении «Ленинец». Отвечал за монтаж, испытания, настройку и регулировку приборов, а также устранение выявленных дефектов.

— В 1989–1994 гг. — Работал в органах руководства НПО «Ленинец». Как замглавы компании курировал деятельность подразделения по строительству и промышленности.

— В 1994 г. — Основал финансово-строительную компанию «Петербургская недвижимость». Стал одним из первых игроков рынка девелопмента Санкт-Петербурга. Реализовал ряд проектов в сфере жилой недвижимости.

— В 1999–2006 гг. — Президент корпорации «Петербургская недвижимость». Обеспечил холдингу статус одного крупнейших игроков строительного рынка Северо-Западного региона.

— С 2006 г. — Председатель Совета директоров девелоперского холдинга Setl Group, трансформировавшегося из компании «Петербургская недвижимость». Руководил процессами масштабирования бизнеса (холдинг вошел в тройку крупнейших застройщиков РФ), инициировал участие в инфраструктурных проектах и программах по сохранению исторического наследия Санкт-Петербурга.

Общественная деятельность:

— В 2005–2009 гг. — Президент Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада». Руководил организацией, объединявшей свыше 80 строительных компаний, совокупная доля которых на рынке возведения жилья в СЗФО превышала 90%.

— В 2008–2015 гг. — Президент СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга». Участвовал в формировании и корректировке нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность компаний строительной отрасли.

— С 2015 г. — вице-президент саморегулируемой организации «Объединение строителей Санкт-Петербурга». Занимается вопросами развития и совершенствования процессов саморегулирования в стройсекторе.

Награды и звания:

— Почетное звание «Заслуженный строитель РФ».

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