Кононова Олеся Альбертовна
Общая информация
Основатель и собственник рекламного агентства «Две Ракеты»
Образование
— 2003г. окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет (Исторический факультет)
Трудовая деятельность:
— декабрь 2015 — настоящее время — директор РА «Две Ракеты»
— 2010-2015гг. Мail.Ru Group, директор филиала в г. Казань
— 2010 — 2010гг. ОАО СО «ТАЛИСМАН», Эдельвейс Групп, PR-менеджер
— 2009 — 2010 гг.Медиахолдинг Эксперт (журналы «Эксперт-Волга», «Эксперт»), руководитель офиса в г. Казань
— 2007 — 2009 гг.ИД «АБАК-ПРЕСС» (журналы «Я Покупаю», «Девять Линий»), руководитель рубрики «Мода»
— 2004 — 2007гг. ОАО Выставочный Центр «Казанская ярмарка», специалист по организации выставок
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Email: o.kononova.co@mail.ru
- Сайт: https://www.2rockets.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2023