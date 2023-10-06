Список персон

Кононова Олеся Альбертовна

IT-компании, Реклама и СМИ, Агентства, Digital
Кононова Олеся Альбертовна
Фото: предоставлено realnoevremya.ru Олесей Кононовой

Общая информация

Основатель и собственник рекламного агентства «Две Ракеты»

Образование
— 2003г. окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет (Исторический факультет)

Трудовая деятельность:

— декабрь 2015 — настоящее время — директор РА «Две Ракеты»

— 2010-2015гг. Мail.Ru Group, директор филиала в г. Казань

— 2010 — 2010гг. ОАО СО «ТАЛИСМАН», Эдельвейс Групп, PR-менеджер

— 2009 — 2010 гг.Медиахолдинг Эксперт (журналы «Эксперт-Волга», «Эксперт»), руководитель офиса в г. Казань

— 2007 — 2009 гг.ИД «АБАК-ПРЕСС» (журналы «Я Покупаю», «Девять Линий»), руководитель рубрики «Мода»

— 2004 — 2007гг. ОАО Выставочный Центр «Казанская ярмарка», специалист по организации выставок

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Email: o.kononova.co@mail.ru
  • Сайт: https://www.2rockets.ru/

Дата последнего обновления: 06.10.2023

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