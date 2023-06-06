Гайсин Марат Рафаэлевич
Общая информация
Родился 8 июля 1987 года в р.п. Алексеевское, Алексеевского района Татарстана.
Образование:
— В 2009 г. — Окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет (мосты и транспортные тоннели, инженер путей сообщения).
— В 2016 г. — Окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет (государственное и муниципальное управление).
Трудовая деятельность:
— В 2010-2012 гг. — Мастер строительных и монтажных работ, ООО ПСО «Рациональный дом».
— В 2013-2016 гг. — Руководитель, МКУ «Аукционов и конкурсов» Алексеевского муниципального района Татарстана.
— В 2016-2020 гг. — Председатель Палаты имущественных и земельных отношений Алексеевского муниципального района Татарстана.
— В 2020 — 2023 гг. — Заместитель руководителя Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района по инфраструктурному развитию.
— С 2023 г. — Руководитель Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Татарстана.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Алексеевское
- Адрес: 422900, пгт.Алексеевское, пл.Советская, 1
- Телефон: +7 (84341) 2-39-40
- Email: Marat.Gaysin@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.06.2023