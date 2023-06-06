Гайсин Марат Рафаэлевич

Общая информация

Родился 8 июля 1987 года в р.п. Алексеевское, Алексеевского района Татарстана.

Образование:

— В 2009 г. — Окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет (мосты и транспортные тоннели, инженер путей сообщения).

— В 2016 г. — Окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет (государственное и муниципальное управление).

Трудовая деятельность:

— В 2010-2012 гг. — Мастер строительных и монтажных работ, ООО ПСО «Рациональный дом».

— В 2013-2016 гг. — Руководитель, МКУ «Аукционов и конкурсов» Алексеевского муниципального района Татарстана.

— В 2016-2020 гг. — Председатель Палаты имущественных и земельных отношений Алексеевского муниципального района Татарстана.

— В 2020 — 2023 гг. — Заместитель руководителя Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района по инфраструктурному развитию.

— С 2023 г. — Руководитель Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Татарстана.

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