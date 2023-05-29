Карпов Андрей Викторович
Общая информация
Родился в 1981 году в селе Чистопольские Выселки Чистопольского района Татарской АССР.
Образование:
— В 2001 г. — Окончил юридической факультет Казанского юридического института МВД России.
— В 2016 г. — Окончил Казанский филиал Российского государственного университета правосудия.
Трудовая деятельность:
— В 2001-2003 гг. — Следователь следственного отдела при Чистопольском городском и районном отделе внутренних дел Министерства внутренних дел Татарстана.
— В 2003-2008 гг. — Старший следователем и начальник следственного отдела при Чистопольском городском и районном отделе внутренних дел Министерства внутренних дел Татарстана.
— В 2008-2013 гг. — Мировой судья судебного участка № 4 по Чистопольскому судебному району Татарстана
— В 2013-2017 гг. — Судья Чистопольского городского суда.
— В 2017-2022 гг. — Возглавлял Чистопольский городской суд Татарстана.
— С 2022 г. — Председатель Авиастроительного районного суда г. Казань.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, г. Казань, ул. Чайковского, д. 19
- Телефон: (843) 264-92-00
- Email: aviastroitelny.tat@sudrf.ru
- Сайт: aviastroitelny.tat.sudrf.ru
Дата последнего обновления: 29.05.2023