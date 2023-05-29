Каримов Тагир Равилевич
Общая информация
Родился 10 Августа 1987 года в г. Казань.
Образование:
— В 2008 г. — Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (факультет экономики предприятий, бакалавр экономики, квалификация «Экономист»)
— В 2012 г. — Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет (квалификация — «Юрист»).
Трудовая деятельность:
— В 2007-2011 гг. — Специалист 1 разряда отдела регионального контроля Департамент казначейства Министерства Финансов Татарстана.
— В 2011-2012 гг. — Ведущий консультант отдел финансирования программ по дорожной безопасности Департамент казначейства Министерства Финансов Татарстана.
— В 2012-2013 гг. — Ведущий советник отдела финансирования программ дорожного строительства Департамент казначейства Министерства Финансов Татарстана.
— В 2013-2015 гг. — Начальник отдела регионального контроля Департамент казначейства Министерства Финансов Татарстана.
— В 2015-2018 гг. — Начальник отдела финансирования программ дорожного строительства Департамент казначейства Министерства Финансов Татарстана.
— С 2018 г. — Генеральный директор ООО «Страховая Компания «АК БАРС-Мед».
Награды и звания:
— «Кандидат экономических наук».
— Советник государственной гражданской службы Республики Татарстан 1 класса.
— Благодарственное письмо Кабинета Министров Татарстана «За заслуги в экономической и финансовой деятельности».
— Благодарственное письмо Директора Департамента Казначейства Министерства финансов Татарстана.
— Медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани».
— Медаль «XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани».
— Диплом «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан».
— Почетная грамота Министерства финансов Татарстана «За плодотворный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, Меридианная, д. 1А, оф. 85
- Телефон: (800) 500-03-03
- Сайт: akbarsmed.ru
Дата последнего обновления: 29.05.2023