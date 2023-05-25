Алексеева Татьяна Михайловна
Общая информация
Родилась 5 мая 1969 года в Елабуге.
Образование:
— В 2008 г. — Окончил Академию управления «ТИСБИ» г. Казань (менеджмент организации, менеджер).
Трудовая деятельность:
— В 1986-1986 гг. — Диспетчер ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
— В 1987-1993 гг. — Лаборант хим.анализа по 2 разряду ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
— В 2001 г. — Машинистка, Администрация Менделеевского района.
— В 2001-2004 гг. — Делопроизводитель, Администрация Менделеевского района.
— В 2004-2005 гг. — Ведущий специалист по кадрам, Администрация Менделеевского района.
— В 2006-2008 гг. — Ведущий специалист общего отдела, Совет Менделеевского муниципального района.
— В 2008-2011 гг. — Начальник общего отдела, Совет Менделеевского муниципального района.
— В 2011-2012 гг. — Заместитель руководителя городского исполнительного комитета, Менделеевский городской Исполнительный комитет ММР.
— В 2012-2015 гг. — Руководитель, МАУ «Многофункциональный центр».
— В 2016-2018 гг. — Начальник торгового отдела, Санаторий «Ижминводы».
— В 2018 г. — И.о. начальника ЗАГС, Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района.
— С 2018 г. — Начальник отдела ЗАГС Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: ул. Юбилейная д.8
- Телефон: 8(85549) 2-11-02
- Email: T.Alekseeva@tatar.ru
Дата последнего обновления: 25.05.2023