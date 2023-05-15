Мубаракшин Ильшат Альбертович
Общая информация
Родился 9 марта 1971 года в Нижнекамске.
Образование:
— В 1990 г. — Окончил Чистопольский совхоз-техникум.
— В 2004 г. — Окончил НОУ «Институт экономики, управления и права (г. Казань)».
— В 2010 г. — Получил диплом о профессиональной переподготовке, ФГОУ «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса».
Трудовая деятельность:
— В 1990 г. — Начальник механического отряда, Нижнекамское ремонтно-техническое предприятие.
— В 1992 г. — Механик гаража, Производственный трест жилищного хозяйства Нижнекамского горсовета.
— В 1993-2003 гг. — Начальник ПЖЭУ № 10 г. Нижнекамска, Коммунальное унитарное предприятие «Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством», «ПТЖХ № 2».
— В 2003-2006 гг. — Директор, Общество с ограниченной ответственностью «Ремцентр» г. Нижнекамск.
— В 2006 г. — Первый заместитель генерального директора, Дирекции Единого Заказчика (ДЕЗ) г. Нижнекамска и Нижнекамского района.
— В 2007 г. — Директор, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства г. Нижнекамска и Нижнекамского района.
— В 2008 г. — Директор, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКХ Камские Поляны».
— В 2009 г. — Заместитель руководителя, Исполнительный комитет Муниципального образования «Поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района.
— В 2010-2012 гг. — Директор, Общество с ограниченной ответственностью «Внедрение» г. Нижнекамск.
— В 2012-2015 гг. — Директор, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПЖКХ — 17», г. Нижнекамск.
— В 2015-2018 гг. — Директор, Муниципальное унитарное предприятие «Департамент строительства, ЖКХ и благоустройства города Нижнекамска».
— В 2018-2023 гг. — Директор МАУ (КТЦ) Управление образования ИК НМР Татарстана.
— С 2023 г. — Директор МУП «ДСЖКХ и Б г. Нижнекамска».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 21
- Телефон: 42-43-70
- Email: gkh-nk@mail.ru
- Сайт: e-nkama.ru
Дата последнего обновления: 15.05.2023