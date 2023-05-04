Колегов Виталий Витальевич

Общая информация

Руководитель компании UD Group

• С 2006 года работал в консалтинге, финансовых организациях и хедж-фондах российского и международного уровня, где занимался вопросами развития бизнеса, разработкой стратегии компании и оценкой стоимости активов.

• Реализовывал проекты трансформаций в органах государственной власти как на региональном, так и на федеральном уровнях.

• Окончил НИУ «Высшая Школа Экономики». Кандидат экономических наук. Имеет степень MBA, IESE Business School, 2017 г.

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