Список персон

Колегов Виталий Витальевич

Торговля, Строительство, Аудит, консалтинг и юридические услуги, Коммерческая недвижимость, Торговые центры
Колегов Виталий Витальевич

Общая информация

Руководитель компании UD Group

• С 2006 года работал в консалтинге, финансовых организациях и хедж-фондах российского и международного уровня, где занимался вопросами развития бизнеса, разработкой стратегии компании и оценкой стоимости активов.

• Реализовывал проекты трансформаций в органах государственной власти как на региональном, так и на федеральном уровнях.

• Окончил НИУ «Высшая Школа Экономики». Кандидат экономических наук. Имеет степень MBA, IESE Business School, 2017 г.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, ул.Журналистов, д.62
  • Телефон: (843) 233-44-43
  • Сайт: https://ud-group.com/

Дата последнего обновления: 04.05.2023


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