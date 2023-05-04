Колегов Виталий Витальевич
Общая информация
Руководитель компании UD Group
• С 2006 года работал в консалтинге, финансовых организациях и хедж-фондах российского и международного уровня, где занимался вопросами развития бизнеса, разработкой стратегии компании и оценкой стоимости активов.
• Реализовывал проекты трансформаций в органах государственной власти как на региональном, так и на федеральном уровнях.
• Окончил НИУ «Высшая Школа Экономики». Кандидат экономических наук. Имеет степень MBA, IESE Business School, 2017 г.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, ул.Журналистов, д.62
- Телефон: (843) 233-44-43
- Сайт: https://ud-group.com/
Дата последнего обновления: 04.05.2023