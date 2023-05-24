Гарипов Ильнур Махмутович
Общая информация
Родился 26 февраля 1971 года в деревне Старые Зюри Сабинского района Татарской АССР.
Образование:
— В 1993 г. — Окончил Казанский государственный университет (по специальности «правоведение»)
Трудовая деятельность:
— В 1992-1997 гг. — Следователь прокуратуры, помощник прокурора Тюлячинского района Татарстана.
— В 1997-1999 гг. — Начальник, руководитель Государственной налоговой инспекции Тюлячинского района Татарстана.
— В 1999-2003 гг. — Руководитель аппарата администрации Тюлячинского района Татарстана.
— В 2003-2010 гг. — Главный референт организационного отдела аппарата президента Татарстана, главный советник Управления по работе с территориями президента Татарстана.
— В 2010 г. — Заместитель начальника управления по работе с территориями президента Татарстана.
— В 2010-2021 гг. — Заместитель руководителя аппарата президента Татарстана — начальник управления по работе с территориями президента Татарстана.
— С июля 2021 г. — Первый заместитель руководителя Аппарата президента Татарстана — начальник управления по работе с территориями президента Татарстана.
Награды и звания:
— Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».
— Медаль «В память 1000-летия Казани».
— Медаль «За доблестный труд».
— Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
— Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, РТ, г. Казань, Кремль
- Телефон: +7(843) 264-16-16
- Email: Ilnur.Garipov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2023