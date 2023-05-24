Гарипов Ильнур Махмутович

Общая информация

Родился 26 февраля 1971 года в деревне Старые Зюри Сабинского района Татарской АССР.

Образование:

— В 1993 г. — Окончил Казанский государственный университет (по специальности «правоведение»)

Трудовая деятельность:

— В 1992-1997 гг. — Следователь прокуратуры, помощник прокурора Тюлячинского района Татарстана.

— В 1997-1999 гг. — Начальник, руководитель Государственной налоговой инспекции Тюлячинского района Татарстана.

— В 1999-2003 гг. — Руководитель аппарата администрации Тюлячинского района Татарстана.

— В 2003-2010 гг. — Главный референт организационного отдела аппарата президента Татарстана, главный советник Управления по работе с территориями президента Татарстана.

— В 2010 г. — Заместитель начальника управления по работе с территориями президента Татарстана.

— В 2010-2021 гг. — Заместитель руководителя аппарата президента Татарстана — начальник управления по работе с территориями президента Татарстана.

— С июля 2021 г. — Первый заместитель руководителя Аппарата президента Татарстана — начальник управления по работе с территориями президента Татарстана.

Награды и звания:

— Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

— Медаль «В память 1000-летия Казани».

— Медаль «За доблестный труд».

— Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

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