Ситдиков Муслих Мансурович

Общая информация

Родился 12 апреля в селе Старый Юмралы Апастовского района Татарской АССР.

Образование:

— В 1993 г. — Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура».

— В 2001 г. — Окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева по специальности «экономика и управление на предприятии».

Трудовая деятельность:

— С 1985-1986 гг. — Шофер, механизатор колхоза им. Энгельса Апастовского района ТАССР.

— С 1986-1988 гг. — Служба в рядах Советской Армии, инструктор по вождению войсковой части №22494.

— В 1988 г. — Водитель колхоза им. Энгельса Апастовского района ТАССР.

— С 1993-1994 гг. — Водитель, сотрудник управления специальной службы милиции при МВД РТ.

— С 1994-1997 гг. — Старший оперуполномоченный управления специальной службы милиции при МВД РТ.

— В 1997 г. — Старший инспектор охраны управления по охране объектов органов власти РТ при МВД РТ.

— С 1997-1998 гг. — Офицер федеральной службы охраны РФ.

— С 1998-2002 гг. — Старший инспектор охраны 1 отдела управления по охране объектов органов власти РТ при МВД РТ.

— С 2002-2010 гг. — Заместитель начальника 7 отдела управления по охране объектов органов власти РТ МВД по РТ.

— С 2010-2011 гг. — Начальник управления по охране объектов органов власти РТ МВД по РТ, начальник управления по координации сил и средств при проведении Универсиады — 2013 МВД по РТ.

— С 2010-2011 гг. —Начальник службы безопасности Президента РТ — помощник Президента РТ.

— С декабря 2011 г. — Управляющий делами Президента РТ.

Награды и звания:

— Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РТ (2011 г.).

— Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

— Благодарность президента РТ (2013 г.).

— Медаль «За доблестный труд» (2013 г.).

— Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018 г.).

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