Беляков Сергей Юрьевич
Общая информация
Родился 26 июня 1973 года.
Образование:
— В 1998 г. — Окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации (по специальности «Юриспруденция»).
Трудовая деятельность:
— В 1991-1993 гг. — Служил в Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничные войска.
— В 1993- 1999 гг. — Слушатель Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.
— В 2001-2002 гг. — Советник Генеральной дирекции Международного фонда экономических и социальных реформ «Реформа».
— В 2002-2008 гг. — Главный специалист Департамента внешних связей ООО «Компания «Базовый Элемент», советник заместителя Генерального директора ООО «Компания «Базовый элемент», советник Управления по взаимодействию с государственными и общественными организациями.
— В 2005-2008 гг. — Помощник Президента РСПП, заместитель директора Департамента (по совместительству).
— В 2008-2009 гг. — Советник Министра экономического развития Российской Федерации.
— С 2009-2012 гг. — Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Министерства экономического развития Российской Федерации.
— В 2012-2014 гг. — Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
— В 2014-2015 гг. — Председатель Правления Фонда «ПМЭФ».
— С 2014 г. — Председатель Правления НААИР, управляющий директор InfraONE.
— В 2016-2021 гг. — Президент СРО АНПФ.
— В 2017 г. — Входит в состав Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации, Совета финансового рынка, Совета директоров АО «Эксперт РА».
— В 2018 г. — Избран в Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка, членом Правления РСПП.
— В 2019 г. — Избран в Наблюдательный совет Ассоциации развития финансовой грамотности.
— В 2018-2021 гг. — Председатель Президиума АКОРТ, Председатель комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку.
— С 2021 г. — Управляющий директор OZON, Председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию.
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- Город: Москва
Дата последнего обновления: 24.05.2023