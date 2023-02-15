Ерпелев Дмитрий Николаевич
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
— В 1993 г. — Окончил Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
— С 1993-2001 гг. — Помощник прокурора войсковой части 9251 Казани (в 2001 году преобразована в казанскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ).
— С 2001-2010 гг. — Работал старшим помощником, заместителем казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ, заместителем прокурора Сармановского района.
— С 2010-2014 гг. — Заместитель прокурора Вахитовского района Казани.
— С 2014-26 ноября 2018 гг. — Прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ.
— С 2018-2023 гг. — Прокурор г. Набережные Челны РТ.
— С 2023 г. — Прокурор г. Зеленодольск РТ.
Звания и награды:
— Благодарность Генерального прокурора Российской Федерации (1996 г.).
— Ценный подарок Генерального прокурора Российской Федерации (2012 г.).
— Нагрудный знак «За безупречную службу» (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422520, г. Зеленодольск, Ленина, 53а
- Телефон: +7(84371) 5-99-28
Дата последнего обновления: 15.02.2023