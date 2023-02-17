Абуталипов Артур Ринатович
Общая информация
Образование:
— Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
— Окончил экономический факультет Казанского государственного технологического университета.
Трудовая деятельность:
— С 1998-2002 гг. — Следователь отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики прокуратуры республики.
— В 2002 г. — Прокурор и старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в — сфере финансов прокуратуры республики.
— С 2002-2003 гг. — Заместитель Нижнекамского городского прокурора.
— С 2003-2007 гг. — Заместитель Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
— С 2007-2011 гг. — Заместитель прокурора Ново-Савинского района г. Казани.
— С 2011-2014 гг. — Казанский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
— С 2014-2016 гг. — Начальник отдела по надзору за дознанием в МВД России по РТ, УФСКН России по РТ, УФССП России по РТ, ГУ МЧС России по РТ и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.
— С 2016-2018 гг. — Начальник отдела по надзору за дознанием в МВД России по РТ, УФССП России РТ, ГУ МЧС России по РТ и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.
— С 2018-2023 гг. — Прокурор Вахитовского района г. Казани.
— С 2023 г. — Прокурор г. Набережные Челны.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423831, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, 51А
- Телефон: +7(8552) 252-92-63
Дата последнего обновления: 17.02.2023