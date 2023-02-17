Зарипов Анвар Маратович
Общая информация
Образование:
— В 2018 г. — Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет
— В 2020 г. — Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Трудовая деятельность:
— С июня 2013 по июль 2013 г. — Специалист отдела корпоративного развития управления корпоративного развития ООО «Ак Барс Девелопмент», г. Казань.
— С 2016-2017 гг.— Специалист по работе с клиентами ООО «Меридиан-Казань», г. Казань.
— В 2017 г. — Специалист по экспорту сектора экспорта управления внешней торговли департамента реализации продукции ПАО «Органический синтез», г. Казань.
— С 2018-2019 гг. — Стажер департамента аудита АО «КПМГ», г. Москва.
— С 2020-2022 гг. — Главный советник отдела экономики и финансов Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
— С июля 2022 по август 2022 г. — Начальник управления экономического анализа и формирования государственных программ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
— С сентября 2022 по январь 2023 г. — Начальник управления инфраструктурного развития Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
— С 30 января 2023 г. — Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
Награды и звания:
— Кандидат экономических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Казань, ул. Дзержинского, д. 10
- Телефон: +7 (843) 231-14-10
- Email: msagkh@tatar.ru
Дата последнего обновления: 17.02.2023