Колтыпин Петр Николаевич
Финансы, Банки
Общая информация
Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк
Родился 8 июля 1973 года в гор. Калинине
Образование (с датой окончания):
- Новочеркасский государственный технический университет в 1995 году по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»;
- Ставропольский государственный университет в 2002 году по специальности «Экономика и управление на предприятии»;
- Финансовая академия при Правительстве РФ в 2007 году — по специальности «Финансы и кредит»;
- Лондонская бизнес-школа в 2012 году — по программе «LBS — Sberbank Programme in Management and Finance for Bankers».
Работа в Сбербанке:
- В 1996 году пришел работать в Сбербанк на позицию ведущего экономиста по основной экономической работе и кредитованию в г. Буденновске Ставропольского края.
- В 1998 году стал руководителем отдела кредитования.
- В 2000 году перешел на должность начальника отдела кредитования управления кредитования в Северо-Кавказский банк, в г. Ставрополь, затем на должность Заместителя директора управления кредитования, Директора управления кредитования.
- В 2006 году стал управляющим Пятигорского отделения в г. Ставрополе.
- В 2008 году назначен Заместителем председателя правления Северо-Кавказского банка
- В 2011 году — назначен Председателем Северо-Кавказский банка
- В 2014 году — назначен Председателем Центрально-Чернозёмного банка
- С 2015 год — Старший вице-президент, Руководство блока «Территориальное развитие» в г. Москве
- С августа 2016 года по н.в — Председатель Волго-Вятского банка.
Хобби:
- парашютный спорт, триатлон — трижды Ironman, марафонец
- летает на вертолете, самолете
- изучает языки программирования
- хорошо готовит
Контакты
- Адрес: ул. Бутлерова, 44, Казань, Респ. Татарстан, 420012
- Телефон: 8 (800) 555-55-50
- Сайт: www.sberbank.ru
Дата последнего обновления: 28.04.2021