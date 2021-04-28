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Колтыпин Петр Николаевич

Финансы, Банки
Колтыпин Петр Николаевич

Общая информация

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк

Родился 8 июля 1973 года в гор. Калинине

Образование (с датой окончания):

  • Новочеркасский государственный технический университет в 1995 году по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»;
  • Ставропольский государственный университет в 2002 году по специальности «Экономика и управление на предприятии»;
  • Финансовая академия при Правительстве РФ в 2007 году — по специальности «Финансы и кредит»;
  • Лондонская бизнес-школа в 2012 году — по программе «LBS — Sberbank Programme in Management and Finance for Bankers».

Работа в Сбербанке:

  • В 1996 году пришел работать в Сбербанк на позицию ведущего экономиста по основной экономической работе и кредитованию в г. Буденновске Ставропольского края.
  • В 1998 году стал руководителем отдела кредитования.
  • В 2000 году перешел на должность начальника отдела кредитования управления кредитования в Северо-Кавказский банк, в г. Ставрополь, затем на должность Заместителя директора управления кредитования, Директора управления кредитования.
  • В 2006 году стал управляющим Пятигорского отделения в г. Ставрополе.
  • В 2008 году назначен Заместителем председателя правления Северо-Кавказского банка
  • В 2011 году — назначен Председателем Северо-Кавказский банка
  • В 2014 году — назначен Председателем Центрально-Чернозёмного банка
  • С 2015 год — Старший вице-президент, Руководство блока «Территориальное развитие» в г. Москве
  • С августа 2016 года по н.в — Председатель Волго-Вятского банка.

Хобби:

  1. парашютный спорт, триатлон — трижды Ironman, марафонец
  2. летает на вертолете, самолете
  3. изучает языки программирования
  4. хорошо готовит

Контакты

  • Адрес: ул. Бутлерова, 44, Казань, Респ. Татарстан, 420012
  • Телефон: 8 (800) 555-55-50
  • Сайт: www.sberbank.ru

Дата последнего обновления: 28.04.2021


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