Мубаракшин Азат Фаридович
Общая информация
Родился 06 июня 1983 года в городе Казань.
Образование
2006 г. — Казанский государственный энергетический университет по специальности «информационно-измерительная техника и технологии», магистр техники и технологии
2013 г. — Казанский филиал Владимирского юридического института по специальности «юриспруденция»
Трудовая деятельность
2003-2005 гг. — Казанское НПО ВТИ, техник, инженер
2005 г. — ООО «Фирма «Гамми», инженер — программист
2005-2007 гг. — ЗАО «Самум», менеджер отдела продаж
2007-2008 гг. — ЗАО «Экспресс — проект», начальник отдела маркетинга
2008-2009 гг. — ООО «ПМО Безопасность», коммерческий директор
2010-2014 гг. — ГУП «ЦИТ РТ», ведущий специалист отдела эксплуатации ЦОД, руководитель департамента Универсиады, заместитель генерального директора
2014-2017 гг. — Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, заместитель министра
Апрель 2017-2018 гг. — Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, заместитель министра
С марта 2021 г. — руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Награды
Почетная грамота министерства информатизации и связи Республики Татарстан (2013 г.).
Благодарность министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (2013 г.).
Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013 г.)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, улица Зинина, дом 4
- Телефон: (843) 231-17-71
- Email: Priemnaya@technadzor.ru
Дата последнего обновления: 01.04.2021