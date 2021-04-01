Мубаракшин Азат Фаридович

Общая информация

Родился 06 июня 1983 года в городе Казань.

Образование

2006 г. — Казанский государственный энергетический университет по специальности «информационно-измерительная техника и технологии», магистр техники и технологии

2013 г. — Казанский филиал Владимирского юридического института по специальности «юриспруденция»

Трудовая деятельность



2003-2005 гг. — Казанское НПО ВТИ, техник, инженер

2005 г. — ООО «Фирма «Гамми», инженер — программист

2005-2007 гг. — ЗАО «Самум», менеджер отдела продаж

2007-2008 гг. — ЗАО «Экспресс — проект», начальник отдела маркетинга

2008-2009 гг. — ООО «ПМО Безопасность», коммерческий директор

2010-2014 гг. — ГУП «ЦИТ РТ», ведущий специалист отдела эксплуатации ЦОД, руководитель департамента Универсиады, заместитель генерального директора

2014-2017 гг. — Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, заместитель министра

Апрель 2017-2018 гг. — Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, заместитель министра



С марта 2021 г. — руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Награды



Почетная грамота министерства информатизации и связи Республики Татарстан (2013 г.).

Благодарность министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (2013 г.).

Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013 г.)

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