Егоров Сергей Борисович
Общая информация
Родился 1 апреля 1965 года в селе Шеланга Верхнеуслонского района ТАССР.
Образование
1990 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение».
Трудовая деятельность
1990-1991 гг. — стажер прокуратуры Московского района города Казани.
1991-1995 гг. — помощник Татарского природоохранного межрайонного прокурора.
1995-2000 гг. — Татарский природоохранный межрайонный прокурор.
2000-2006 гг. — заместитель Татарского природоохранного межрайонного прокурора.
2006-2007 гг. — заместитель прокурора Тюлячинского района РТ.
2007-2009 гг. — старший помощник прокурора РТ по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами РТ, органами местного управления.
2009-2015 гг. — начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики и природопользования управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ.
2015-2021 гг. — Чистопольский городской прокурор РТ.
С 2021 г. по настоящее время — прокурор г. Зеленодольск.
Награды и звания
Награждён грамотой Генерального прокурора РФ (2013), медалью Ягужинского (2021). Заслуженный юрист РТ (2010). Почетный работник прокуратуры РФ (2013).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422540, ул. Ленина, д. 53-а
- Телефон: (84371) 5-99-28
- Email: zel.prok@tatar.ru
Дата последнего обновления: 29.01.2021