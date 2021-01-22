Гаянов Рафаиль Гатауллович
Общая информация
Родился 1 февраля 1957 года в Казани.
Образование
1984 г. — окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство» .
2000 г. — окончил Московский институт государства и права.
Трудовая деятельность
1974-1975 гг. — слесарь-сантехник треста «Татсантехмонтаж».
1975-1977 гг. — служба в Советской армии.
1977-1986 гг. — электрик, мастер, начальник планово-диспетчерского бюро строительного цеха КАПО им. Горбунова.
1986-1989 гг. — инструктор промышленного отдела Ленинского РК КПСС.
19891990 гг. — инструктор Казанского ГК КПСС.
1990-1995 гг. — заведующий районным отделом Ленинского райсовета народных депутатов г. Казани.
1995-2006 гг. — начальник отдела, заместитель главы администрации Ново-Савиновского района г. Казани.
2006-2007 гг. — заместитель главы администрации Ново-Савиновского района г. Казани.
2007-2011 гг. — начальник отдела по надзору за порядком приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов инспекции ГАСН РТ МСА и ЖКХ РТ (инспекции ГСН РТ).
С января 2011 г. — заместитель начальника инспекции ГСН РТ.
Награды и звания
Заслуженный строитель РТ (2004 г.).
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарственным письмом КМ РТ (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, ул. Декабристов, 81
- Телефон: (843) 518-48-99
- Email: Rafail.Gayanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 22.01.2021