Гаянов Рафаиль Гатауллович

Общая информация

Родился 1 февраля 1957 года в Казани.

Образование

1984 г. — окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство» .

2000 г. — окончил Московский институт государства и права.

Трудовая деятельность

1974-1975 гг. — слесарь-сантехник треста «Татсантехмонтаж».

1975-1977 гг. — служба в Советской армии.

1977-1986 гг. — электрик, мастер, начальник планово-диспетчерского бюро строительного цеха КАПО им. Горбунова.

1986-1989 гг. — инструктор промышленного отдела Ленинского РК КПСС.

19891990 гг. — инструктор Казанского ГК КПСС.

1990-1995 гг. — заведующий районным отделом Ленинского райсовета народных депутатов г. Казани.

1995-2006 гг. — начальник отдела, заместитель главы администрации Ново-Савиновского района г. Казани.

2006-2007 гг. — заместитель главы администрации Ново-Савиновского района г. Казани.

2007-2011 гг. — начальник отдела по надзору за порядком приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов инспекции ГАСН РТ МСА и ЖКХ РТ (инспекции ГСН РТ).

С января 2011 г. — заместитель начальника инспекции ГСН РТ.

Награды и звания

Заслуженный строитель РТ (2004 г.).

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарственным письмом КМ РТ (2005 г.).

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