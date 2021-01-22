Сапунов Игорь Валерьевич

Общая информация

Родился 30 января 1974 года.

Образование

Окончил Казанский химико-технологический университет по специальности «автоматизация технологических процессов и производств».

Трудовая деятельность

1997-1998 гг. — менеджер по развитию продаж на территории «Pepsi International Bottlers», ООО «Пепси Интернешнл Боттлерс» (Казанский филиал)", г. Нижний Новгород.

1998-2001 гг. — коммерческий директор, ООО «Никол», г. Казань.

2001-2002 гг. — коммерческий представитель «L'OREAL» (ЗАО «РУСБЕЛ», г. Москва)

2002-2006 гг. — территориальный менеджер по продажам «Gillette Group», ООО «Жиллетт Группа», г. Москва.

2006-2007 гг. — менеджер по работе с федеральными ключевыми клиентами «Gillette Group», ООО «Жиллетт Группа», г. Москва (после продажи компании — ООО «Проктер энд Гэмбл», г. Москва.)

2007 г. — менеджер по продажам в отделе развития бизнеса заказчиков «Procter & Gamble», ООО «Проктер энд Гэмбл», г. Москва.

2007 г. — старший менеджер по работе с ключевыми клиентами «Philips», ООО «Филипс», г. Москва.

2007-2008 гг. — менеджер по работе с федеральными ключевыми клиентами, ООО «Юнимилк», г. Москва.

2008-2009 гг. — заместитель директора по продажам по работе с ключевыми клиентами, ОАО «Нэфис Косметикс», г. Казань.

2009-2012 гг. — заместитель директора филиала по развитию бизнеса, ЗАО «ГУТА-Страхование», г. Москва.

2012-2018 гг. — генеральный директор филиала, ЗАО «Альфа-Медика Казань», г. Москва.

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