Ситдиков Салават Анасович
Общая информация
Родился 27 января 1980 года в д. Верхний Такермен Мензелинского района РТ.
Образование
2002 г. — окончил Казанский государственный педагогический университет (Набережночелнинский филиал) по специальности «история».
2007 г. — окончил Институт экономики, управления и права по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
2002-2003 гг. — ведущий специалист отдела управления имуществом Управления земельных и имущественных отношений Министерства земельных и имущественных отношений РТ.
2003-2005 гг. — ведущий специалист отдела управления имуществом Управления земельных и имущественных отношений Министерства земельных и имущественных отношений РТ.
2006-2011 гг. — главный специалист отдела контроля за использованием земли Исполнительного комитета города.
2011-2013 гг. — начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, развития ТОС Администрации Центрального района Исполнительного комитета города.
2014 г. — главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, развития ТОС Администрации Центрального района Исполнительного комитета города.
2014-2019 гг. — заместитель Главы администрации района, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, развития территориального общественного самоуправления администрации Центрального района Исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны.
С 19 марта 2019 г. — начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома г. Набережные Челны.
Награды и звания
Награжден благодарностью мэра г. Набережные Челны (2013 г.), благодарностью руководителя исполнительного комитета (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423805, пр.Х.Туфана, 23
- Телефон: (8552) 30-55-57
- Email: Salavat.Sitdikov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 22.01.2021