Ситдиков Салават Анасович

Общая информация

Родился 27 января 1980 года в д. Верхний Такермен Мензелинского района РТ.

Образование

2002 г. — окончил Казанский государственный педагогический университет (Набережночелнинский филиал) по специальности «история».

2007 г. — окончил Институт экономики, управления и права по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

2002-2003 гг. — ведущий специалист отдела управления имуществом Управления земельных и имущественных отношений Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

2003-2005 гг. — ведущий специалист отдела управления имуществом Управления земельных и имущественных отношений Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

2006-2011 гг. — главный специалист отдела контроля за использованием земли Исполнительного комитета города.

2011-2013 гг. — начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, развития ТОС Администрации Центрального района Исполнительного комитета города.

2014 г. — главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, развития ТОС Администрации Центрального района Исполнительного комитета города.

2014-2019 гг. — заместитель Главы администрации района, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, развития территориального общественного самоуправления администрации Центрального района Исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны.

С 19 марта 2019 г. — начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома г. Набережные Челны.

Награды и звания

Награжден благодарностью мэра г. Набережные Челны (2013 г.), благодарностью руководителя исполнительного комитета (2016 г.).

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