Гайнуллов Рустем Мунирович
Общая информация
Родился 24 января 1983 года.
Образование
2005 г. — окончил Казанский государственный университет, по специальности «Менеджмент».
2009 г. — окончил Экономическую академию AFW, г. Бад-Гарцбург, Германия.
2010 г. — окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
Трудовая деятельность
2004-2007 гг. — работа в, НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ».
2007-2010 гг. — начальник коммерческого отдела ООО «Жилищная инвестиционная компания».
2010-2015 гг. — начальник коммерческой службы ООО «Домостроительный комбинат».
С 2015 г. — генеральный директор ООО «Домкор Индустрия».
С 2015 г. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.
Награды и звания
Награжден благодарностью мэра г. Набережные Челны (2013 г.), почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (2015 г.), благодарностью Кабинета министров РТ (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423831, пр. Чулман, д.68 (42/27)
- Телефон: (8552) 92-88-55
- Email: r.gainullov@domkor.com
Дата последнего обновления: 22.01.2021