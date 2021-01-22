Гайнуллов Рустем Мунирович

Общая информация

Родился 24 января 1983 года.

Образование

2005 г. — окончил Казанский государственный университет, по специальности «Менеджмент».

2009 г. — окончил Экономическую академию AFW, г. Бад-Гарцбург, Германия.

2010 г. — окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Трудовая деятельность

2004-2007 гг. — работа в, НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ».

2007-2010 гг. — начальник коммерческого отдела ООО «Жилищная инвестиционная компания».

2010-2015 гг. — начальник коммерческой службы ООО «Домостроительный комбинат».

С 2015 г. — генеральный директор ООО «Домкор Индустрия».

С 2015 г. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.

Награды и звания

Награжден благодарностью мэра г. Набережные Челны (2013 г.), почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (2015 г.), благодарностью Кабинета министров РТ (2019 г.).

Дата последнего обновления: