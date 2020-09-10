Список персон

Камалов Ильдар Гиламович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 30 марта 1952 года д. Бикмуразово Буинского района Татарстана.

Трудовая деятельность

С 1974 работает в сфере потребкооперации начиная с товароведа до председателя правления Буинского потребобщества.
С 2005 г. директор ООО«Меридиан-К».
С 2012 г. Председатель Совета ПО «Буинский Общепит».

Награды

Заслуженный работник службы обслуживания РТ (2012).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Буинск
  • Адрес: г.Буинск, ул.Р.Люксембург, 63
  • Телефон: (84374) 3-74-56, (84374) 3-23-63
  • Email: buinsk.raipo2009@yandex.ru

Дата последнего обновления: 10.09.2020


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