Камалов Ильдар Гиламович
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Родился 30 марта 1952 года д. Бикмуразово Буинского района Татарстана.
Трудовая деятельность
С 1974 работает в сфере потребкооперации начиная с товароведа до председателя правления Буинского потребобщества.
С 2005 г. директор ООО«Меридиан-К».
С 2012 г. Председатель Совета ПО «Буинский Общепит».
Награды
Заслуженный работник службы обслуживания РТ (2012).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Буинск
- Адрес: г.Буинск, ул.Р.Люксембург, 63
- Телефон: (84374) 3-74-56, (84374) 3-23-63
- Email: buinsk.raipo2009@yandex.ru
Дата последнего обновления: 10.09.2020