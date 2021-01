Бустанов Альфрид Кашафович

Общая информация

Родился 10 сентября 1987 года в городе Омске.

Образование

2009 г. — окончил С отличием окончил факультет истории Омского государственного университета им. Достоевского.

2013 г. — окончил аспирантуру на кафедре восточноевропейских исследований Амстердамского университета.

2013 г. — получил степень Ph.D. (Amsterdam University, 2013), его учителем был Михаэль Кемпер.

Трудовая деятельность

2013-2014 гг. — библиограф Восточного сектора отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского федерального университета.

2014-2019 гг. — являлся профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге. С 2019 года — ассистент-профессор Амстердамского университета (Нидерланды).

Работал профессором факультета истории в Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Автор монографий о татарской рукописной традиции в Сибири (2012) и истории советского востоковедения в Средней Азии (2015). Издатель перевода Корана на татарский язык муфтия Габделбари Исаева (2018). С 2005 года систематически занимается сбором и изучением татарских рукописей. Руководитель международного проекта The Muslim Individual in Imperial and Soviet Russia, поддержанного комиссией Евросоюза (ERC Starting Grant).

С 2020 г. — заместитель директора Института истории им. Ш. Марджани.

Колумнист «Реального времени».

