Бустанов Альфрид Кашафович
Общая информация
Родился 10 сентября 1987 года в городе Омске.
Образование
2009 г. — окончил С отличием окончил факультет истории Омского государственного университета им. Достоевского.
2013 г. — окончил аспирантуру на кафедре восточноевропейских исследований Амстердамского университета.
2013 г. — получил степень Ph.D. (Amsterdam University, 2013), его учителем был Михаэль Кемпер.
Трудовая деятельность
2013-2014 гг. — библиограф Восточного сектора отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского федерального университета.
2014-2019 гг. — являлся профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге. С 2019 года — ассистент-профессор Амстердамского университета (Нидерланды).
Работал профессором факультета истории в Европейском университете в Санкт-Петербурге.
Автор монографий о татарской рукописной традиции в Сибири (2012) и истории советского востоковедения в Средней Азии (2015). Издатель перевода Корана на татарский язык муфтия Габделбари Исаева (2018). С 2005 года систематически занимается сбором и изучением татарских рукописей. Руководитель международного проекта The Muslim Individual in Imperial and Soviet Russia, поддержанного комиссией Евросоюза (ERC Starting Grant).
С 2020 г. — заместитель директора Института истории им. Ш. Марджани.
Колумнист «Реального времени».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 20.01.2021