Брынза Сергей Петрович

Общая информация

Родился 28 декабря 1963 года в г. Годовиковске Калмыцкой АССР.

Образование

1989 г. окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, юридический факультет.

Трудовая деятельность

1989-1990 гг. — стажер прокуратуры Комсомольского района г. Набережные Челны.

1990-1995 гг. — помощник прокурора Комсомольского района г. Набережные Челны.

1995 г. — старший помощник прокурора Комсомольского района г. Набережные Челны.

1995-1996 гг. — помощник прокурора г. Набережные Челны.

1996-1997 гг. — старший помощник прокурора г. Набережные Челны.

1997-2000 гг. — заместитель прокурора г. Набережные Челны.

2000-2005 гг. — первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.

2005-2015 гг. — Зеленодольский городской прокурор.

С июня 2015 г. — прокурор Ново-Савиновского района города Казани.

Награды и звания

Награжден почетной грамотой РТ (2001 г.), подарком генерального прокурора РФ (2002 г.), благодарностью генерального прокурора РФ (2003 г.), грамотой генерального прокурора РФ (2011 г.), медалями «За доблестный труд (2013 г.)», «290 лет прокуратуре России (2011 г.), почетной грамотой генерального прокурора РФ (2014 г.).



Почетный работник прокуратуры РФ (2004 г.).

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