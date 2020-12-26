Гумеров Раис Калимуллович
Общая информация
Родился 3 января 1964 года в д. Шушмабаш Арского района РТ.
Образование
1989 г. окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор».
Трудовая деятельность
1981-1982 гг. — экономист по труду в совхозе «Северный» Арского района.
1990-1991 гг. — главный экономист в совхозе «Нусинский» Арского района.
1991-1993 гг. — бухгалтер 1-ой категории в Арском лесхозе МЛХ РТ.
1993-1996 гг. — главный бухгалтер в Арском лесхозе МЛХ РТ.
1996-1997 гг. — заместитель главы администрации — председатель комитета по управлению коммунальным имуществом Арского района.
1997-2000 гг. — руководитель инспекции МНС РФ по Арскому району.
2000-2002 гг. — заместитель главы администрации Арского района по экономике и прогнозированию.
2002-2005 гг. — первый заместитель главы администрации Арского района.
2006 г. — руководитель Арского районного исполнительного
комитета.
2007-2011 гг. — заместитель генерального директора — руководитель аппарата ОАО «ВАМИН-Татарстан».
2011-2012 гг. — генеральный директор ОАО «ВАМИН-Татарстан».
2012-2013 гг. — заместитель генерального директора — руководитель аппарата ОАО «ВАМИН-Татарстан».
С ноября 2014 г. — заместитель министра лесного хозяйства РТ.
Награды и звания
Заслуженный экономист Республики Татарстан (2018 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, пр. Ямашева, 37а
- Телефон: (843) 221-37-02
- Email: Rais.Gumerov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2020