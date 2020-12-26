Гумеров Раис Калимуллович

Общая информация

Родился 3 января 1964 года в д. Шушмабаш Арского района РТ.

Образование

1989 г. окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор».

Трудовая деятельность

1981-1982 гг. — экономист по труду в совхозе «Северный» Арского района.

1990-1991 гг. — главный экономист в совхозе «Нусинский» Арского района.

1991-1993 гг. — бухгалтер 1-ой категории в Арском лесхозе МЛХ РТ.

1993-1996 гг. — главный бухгалтер в Арском лесхозе МЛХ РТ.

1996-1997 гг. — заместитель главы администрации — председатель комитета по управ­лению коммунальным имуществом Арского района.

1997-2000 гг. — руководитель инспекции МНС РФ по Арскому району.

2000-2002 гг. — заместитель главы администрации Арского района по экономике и прогнозированию.

2002-2005 гг. — первый заместитель главы администрации Арского района.

2006 г. — руководитель Арского районного исполнительного

комитета.

2007-2011 гг. — заместитель генерального директора — руководитель аппарата ОАО «ВАМИН-Татарстан».

2011-2012 гг. — генеральный директор ОАО «ВАМИН-Татарстан».

2012-2013 гг. — заместитель генерального директора — руководитель аппарата ОАО «ВАМИН-Татарстан».

С ноября 2014 г. — заместитель министра лесного хозяйства РТ.

Награды и звания

Заслуженный экономист Республики Татарстан (2018 г.).

Дата последнего обновления: